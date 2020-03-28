20 електромобілів на морозі та найдешевший Гелендваген — ТОП тижня

Заморожені електромобілі, дешевий Suzuki, законсервована BMW та інші дивні машини – найцікавіше і найбільш незвичайне за тиждень від AutoOboz.

Електромобілі з нами вже давно, але всіх як і раніше цікавлять особливості їх експлуатації в зимовий час. Як електрокари поводяться при низьких температурах? У нас є відповідь одразу для 20 машин!

20 електромобілів перевірили холодом naf.no

Suzuki вирішила всерйоз взятися за ринок бюджетних автомобілів, перетворивши популярний Swift на компактний та доступний седан. Уже з'явилися фото і характеристики новинки.

Новий седан Сузукі повністю розсекречено globalsuzuki.com

Що відбувається з електромобілем після декількох сотень тис. км пробігу? Зокрема, як поводиться батарея Tesla Model S? І на це питання ми вже знаємо відповідь.

Мерседес Гелендваген – дорогий автомобіль, який багато хто хоче, але купити майже ніхто не може. З'явилася дешева альтернатива всього за $10 000. Та ще й з 7-місним салоном!

Позашляховик Mahindra Bolero схожий на Гелендваген, але коштує набагато дешевше mahindra.com

Як зберегти автомобіль в ідеальному стані? Потрібно його просто законсервувати. Майже як шпроти в банці, але трохи по-іншому...

BMW 740i E38 ebay.de

ВАЗ-2108 свого часу планував брати участь в міжнародному ралі. Для цього автомобіль навіть оснастили потужним двигуном і повним приводом, але в підсумку нічого не вийшло.

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