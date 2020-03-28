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28 березня • оновлено в 08:04
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20 електромобілів на морозі та найдешевший Гелендваген — ТОП тижня

1.5т
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Заморожені електромобілі, дешевий Suzuki, законсервована BMW та інші дивні машини – найцікавіше і найбільш незвичайне за тиждень від AutoOboz.

Електромобілі з нами вже давно, але всіх як і раніше цікавлять особливості їх експлуатації в зимовий час. Як електрокари поводяться при низьких температурах? У нас є відповідь одразу для 20 машин!

20 електромобілів перевірили холодом

20 електромобілів перевірили холодом

naf.no

Suzuki вирішила всерйоз взятися за ринок бюджетних автомобілів, перетворивши популярний Swift на компактний та доступний седан. Уже з'явилися фото і характеристики новинки.

Новий седан Сузукі повністю розсекречено

Новий седан Сузукі повністю розсекречено

globalsuzuki.com

Що відбувається з електромобілем після декількох сотень тис. км пробігу? Зокрема, як поводиться батарея Tesla Model S? І на це питання ми вже знаємо відповідь.

Мерседес Гелендваген – дорогий автомобіль, який багато хто хоче, але купити майже ніхто не може. З'явилася дешева альтернатива всього за $10 000. Та ще й з 7-місним салоном!

Позашляховик Mahindra Bolero схожий на Гелендваген, але коштує набагато дешевше

Позашляховик Mahindra Bolero схожий на Гелендваген, але коштує набагато дешевше

mahindra.com

Як зберегти автомобіль в ідеальному стані? Потрібно його просто законсервувати. Майже як шпроти в банці, але трохи по-іншому...

BMW 740i E38

BMW 740i E38

ebay.de

ВАЗ-2108 свого часу планував брати участь в міжнародному ралі. Для цього автомобіль навіть оснастили потужним двигуном і повним приводом, але в підсумку нічого не вийшло.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто нові авто б/к автомобіль бюджетний автомобіль позашляховик електромобілі Mahindra BMW Tesla Suzuki Mercedes-Benz ВАЗ Лада
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