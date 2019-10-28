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28 жовтня • оновлено в 13:49
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"Машину понесе..." Українським водіям порадили терміново міняти гуму

1.4т Читати матеріал російською

Українських водіїв попередили про різке похолодання 29-30 жовтня й порадили міняти літню гуму на зимову.

"Уже час перевзувати автомобілі. Хоча днем ще відносно тепло, ранкового, вечірнього й нічного часу – досить холодно. А коли бувають тумани, опади – то вже з'являється ожеледиця на дорогах", – розповів експерт із безпеки дорожнього руху Ярослав Адаменко в ефірі ObozTV.

За його даними, зараз тільки по місту Києву трапляється в середньому від 60 до 100 ДТП на день.

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Адаменко зазначив, що у нинішніх погодних умовах дуже ускладнюється керування автомобілем з літніми шинами.

"Складно визначити свій гальмівний шлях, швидкість руху. Якщо водій буде на зимовій гумі – він встигне вчасно зреагувати в аварійній ситуації і завчасу пригальмувати. На літній гумі він не розрахує, машину понесе... і можуть бути різні наслідки", – застеріг він.

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Також Адаменко нагадав про неефективність всесезонних шин в українських широтах.

"Все-таки рекомендується купувати сезонну гуму. Там якісніші матеріали, розраховані під певні температури і погодні умови", – наголосив експерт.

Українцям порадили змінити гуму на зимову

Українцям порадили змінити гуму на зимову

tireagent.com

Як писав OBOZREVATEL, синоптики прогнозують суттєве похолодання в Україні з 29 жовтня. У деяких регіонах очікується дощ, місцями мокрий сніг. Вночі температура в більшості областей знизиться нижче 0°.

За довгостроковим прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, з 12 по 22 листопада будуть слабкі стійкі морози, а справжня зима розпочнеться з 12 грудня. Метеорологи не виключають, що в січні та лютому Україну накриють рекордні морози – найсильніші за останні 30 років.

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