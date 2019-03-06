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Bugatti представив найдорожчий в світі автомобіль: фото і відео "красеня"

12.2тЧитати матеріал російською

Французький виробник люксових автомобілів Bugatti представив на Женевському автосалоні ексклюзивний спорткар La voiture noire (фр. "чорний автомобіль").

Колекціонер, ім'я якого не називається, вже купив його за 11 млн євро, повідомляється на офіційному сайті концерну (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

Машина оснащена 16-циліндровим двигуном об'ємом вісім літрів і потужністю 1,5 тисячі кінських сил. Вона здатна розігнатися до 100 кілометрів на годину за 2,5 секунди. Максимальна швидкість La Voiture Noire - 420 кілометрів на годину.

Bugatti La Voiture Noire

Bugatti La Voiture Noire

сайт Bugatti

Bugatti La Voiture Noire

Bugatti La Voiture Noire

сайт Bugatti

Bugatti La Voiture Noire

Bugatti La Voiture Noire

сайт Bugatti

Bugatti La Voiture Noire

Bugatti La Voiture Noire

сайт Bugatti

Bugatti La Voiture Noire

Bugatti La Voiture Noire

сайт Bugatti

Bugatti La Voiture Noire

Bugatti La Voiture Noire

сайт Bugatti

Bugatti La Voiture Noire

Bugatti La Voiture Noire

сайт Bugatti

Кузов дводверного спортивного автомобіля виготовлений з чорного карбону і доповнений вставками з вуглепластика. Кожна деталь машини зроблена вручну.

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"La Voiture Noire - це більше, ніж просто спогад про Atlantic. Ми віддаємо данину давнім традиціям, Франції та творчості Жана Бугатті. У той же час ми переносимо неординарні технології, естетику і екстремальну розкіш в нову епоху", - розповів глава компанії Стефан Вінкельман, маючи на увазі модель 57 SC Atlantic, яка була розроблена Жаном Бугатті в 1930-х роках.

Автомобіль La Voiture Noire компанія випустила до 110-річчя Bugatti.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий британський автомобільний бренд Rolls-Royce представив нову модель купе Sweptail, випущену в одиничному екземплярі.

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ШвейцаріяЖенева
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Powell Evelyn
Powell Evelyn
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