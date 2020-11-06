У Києві відбудеться фестиваль дріфту NoMotors Drift Fest

Вперше в Україні змагання з дрифту пройдуть в новому форматі.

Новий проект NoMotors Drift Fest включає в себе 3 дисципліни:

• Solo – це дрифт одного пілота, який їде по суддівському завданню, а переможцем стане той, хто не припиняючи занос, збере максимальну кількість балів.

• Командний дрифт – це дрифт трьох автомобілів однієї команди, в якому пілоти виконують суддівське завдання і отримують за це бали.

• Класика – класична турнірна сітка з ТОП 16 пілотів за результатами кваліфікації.

Тепер не важливо, на скільки потужний автомобіль учасника, важливо те, як він ним керує.

Всі любителі швидкості і потужних автомобілів запрошуються на незвичайні змагання з дрифту. В рамках заходу відвідувачів чекають гарні, близькі і димні проїзди від кращих пілотів України, відкритий парад пілотів, фотосесії і багато іншого.

Змагання відбудуться на майданчику "Ukrainian Drift Innovations" за адресою: Київ, Софіївська Борщагівка, Мала Окружна, 10/1.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , в Києві відбувся фінальний етап NoMotors Drift Games.