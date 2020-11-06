У Києві відбудеться фестиваль дріфту NoMotors Drift Fest
Вперше в Україні змагання з дрифту пройдуть в новому форматі.
Новий проект NoMotors Drift Fest включає в себе 3 дисципліни:
• Solo – це дрифт одного пілота, який їде по суддівському завданню, а переможцем стане той, хто не припиняючи занос, збере максимальну кількість балів.
• Командний дрифт – це дрифт трьох автомобілів однієї команди, в якому пілоти виконують суддівське завдання і отримують за це бали.
• Класика – класична турнірна сітка з ТОП 16 пілотів за результатами кваліфікації.
Тепер не важливо, на скільки потужний автомобіль учасника, важливо те, як він ним керує.
Всі любителі швидкості і потужних автомобілів запрошуються на незвичайні змагання з дрифту. В рамках заходу відвідувачів чекають гарні, близькі і димні проїзди від кращих пілотів України, відкритий парад пілотів, фотосесії і багато іншого.
Змагання відбудуться на майданчику "Ukrainian Drift Innovations" за адресою: Київ, Софіївська Борщагівка, Мала Окружна, 10/1.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , в Києві відбувся фінальний етап NoMotors Drift Games.