Позашляховики Land Rover відправляться на 'Дакар'

Британські позашляховики повертаються у знаменитий марафон "Дакар". У січні у ралі-рейді по американському бездоріжжю візьму участь два Defender 110.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Компанія Land Rover буде забезпечувати технічну підтримку новій команді Bahrain Raid Xtreme (BRX), для якої підготували два нових Defender 110.

Команда BRX з'явилася в результаті співпраці британської інжинірингової компанії Prodrive та державного фонду добробуту Бахрейну. У майбутньому 13-денному марафоні команда BRX братиме участь на двох прототипах класу T1 Hunter, за кермом яких будуть ралійні легенди – 5-кратний чемпіон WRC Себастьян Льоб та дворазовий переможець "Дакара" Нані Рома.

"Прикривати тили" титулованим спортсменам будуть два Defender 110 P400. Обидва всюдихода оснащені 3-літрової рядної "шісткою" з 48-вольтним стартер-генератором та "автоматом" ZF. Реалізувати потенціал "м'якого" гібрида допоможе повноприводна трансмісія, а комфорт на бездоріжжі забезпечить пневматична підвіска.

Автомобіль також отримав опціонний набір Explorer Pack, в який увійшли шноркель, розсувні сходи, експедиційний багажник на даху, захисні накладки на колісні арки і додаткові вантажні бокси на боковинах кузова.

Прототипи команди BRX створені компанією Prodrive відповідно до технічних вимог класу Т1. Зовнішній вигляд баггі Hunter розроблений Єном Келлумом, колишнім шеф-дизайнером Jaguar. В основі конструкції лежить потужний каркас з високоміцної сталі, а кузовні панелі виготовлені з карбонового волокна.

Баггі оснащені 3,5-літровими моторами V6 з двома турбінами. Його віддача – 400 к.с. і 700 Нм. Вся ця міць відправляється до всіх ведучих коліс через 6-ступінчасту секвентальную коробку передач. Обсяг паливного бака досягає 500 л

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Компанія Land Rover має великий досвід участі в "Дакарі". У дебютному ралі-рейді у 1979 році перемогу здобув Ален Женест на Range Rover. Через два роки першим до фінішу марафону приїхав Рене Метж, також на Range Rover. У 1984 та 1987 році британські всюдиходи зайняли друге місце на подіумі "Дакара", а у 1983-му та 1988-му – третє.

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