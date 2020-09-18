Peugeot і Total створять гіперкар для Ле-Мана

Peugeot і Total об'єднають зусилля, щоб підготувати до знаменитого 24-годинному марафону в Ле-Мана гоночний болід.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Напередодні чергової гонки "24 години Ле-Мана" компанії Peugeot і Total офіційно оголосили про запуск проекту зі створення боліда в новому класі Le Mans Hypercar.

Новий регламент відкриває чергову еру в королівському класі гонок на витривалість, нерозривно пов'язану з планами обох компаній по електрифікації.

"24 години Ле-Мана – це святий Грааль автомобільного світу, – відзначає генеральний директор бренду Peugeot Жан-Філіп Імпарато. – Це гонка, яка сама вибирає свого переможця. Для нас вона пов'язана не тільки з трьома перемогами, але і з незліченною кількістю подвигів, захоплень і розчарувань, а також плідною співпрацею з компанією Total, 25-річну річницю якого ми відзначаємо цього року".

ЧИТАЙТЕ: Peugeot незвичайним чином готується відзначити своє 210-річчя

Вибір категорії LMH був обумовлений відразу декількома факторами, одним з яких стала відносна свобода в області пошуку аеродинамічних рішень. Це дозволить за підтримки підрозділу Peugeot Design інтегрувати в новий болід ряд візуальних відмінних елементів бренду. Співпраця вже стартувала, і в ході 24 годин Ле-Мана 2020 будуть показані перші начерки і представлені перші дизайн-концепти, що враховують базові вимоги класу – зокрема, габаритні розміри.

Компанія Peugeot спільно з Total вже приступила до розробки гібридного гіперкара. Він отримає повний привід і буде розвивати потужність 500 кВт (680 к.с.).

Після проведення досліджень в галузі загальної структури, аеродинамічних рішень і архітектури двигуна буде прийнято остаточне рішення про концепцію силовий електричної установки і системи гібридного приводу. При цьому на всіх етапах до процесу розробки будуть залучені всі технічні відділи підрозділи Peugeot Sport.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, керівник Group PSA Карлос Таварес відкриє 88-ю за рахунком гонку в Ле-Мане, яка буде проходити 19-20 вересня.