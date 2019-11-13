Авто перевернулося 15 разів: на перегонах під Харковом трапилася НП. Моторошне відео

На Харківщині у Черкаській Лозовій на фіналі чемпіонату України з автомобільного кросу і змагань з кантрі-кросу трапилася аварія. Під час заїзду водій авто "Honda Civic" не впоралася з керуванням, і машина перекинулася 15 разів.

Відео ДТП зняли очевидці та опублікували у соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

За кермом авто була Юлія Гриценко, яку після аварії одразу госпіталізували. Вона отримала декілька ударів, однак зараз її здоров'ю нічого не загрожує.

Колаж

Після аварії перегони зупинили. Рятувальники витягли Юлію з машини й надали першу необхідну допомогу. Дівчина не отримала серйозних травм, бо дотримувалася всіх правил безпеки та зорієнтувалася в екстремальній ситуації.

Для Гриценко подібні перегони були першими в кар'єрі. Вона вдало розпочала змагання, але на найскладнішій ділянці траси дівчина не змогла впоратися з керуванням. За словами Гриценко, авто почало ковзати, і після удару об бруствер перевернулося. Дівчина заявила, що незабаром планує знову почати тренуватися для участі у наступних змаганнях.

Юлія Гриценко objectiv

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва автомобіль Lexus протаранив таксі, після чого вилетів на тротуар та збив чоловіка і жінку.

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