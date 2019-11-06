Автокрісла у таксі в Україні: кого тепер штрафуватимуть

Штрафувати за те, що дитина їде без автокрісла в таксі, будуть водія, а не батьків.

Ситуацію роз'яснив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, відповідати за порушення повинен саме перевізник, передає "Громадське ТБ".

"Буде залучатися до відповідальності водій. Адже він повинен забезпечити фактичне дотримання правил перевезення дітей", – пояснив він.

Таксисти вже зараз починають купувати автокрісла

Він також додав, що впровадження штрафів обумовлене кількістю смертельних аварій на дорогах – за 9 місяців цього року у ДТП в Україні загинуло 126 дітей, більшість із них у момент аварії перебували в автомобілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після прийняття закону, що передбачає покарання за перевезення дітей не в автокріслах, українці неоднозначно сприйняли нововведення. Тепер штрафувати будуть всіх, хто не купив дитяче автокрісло.

Відповідний закон 29 жовтня підтримали 332 депутати. Він вступить у дію після підписання президентом України.

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