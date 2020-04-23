Головна Новини
23 квітня • оновлено в 12:02
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Акції

Skoda Octavia пропонується за спеціальною ціною

700
Читати матеріал російською

Стильна Skoda Octavia доступна за зниженою ціною – від 452 000 грн. Всього кілька кліків відділяють вас від покупки легендарної моделі.

Skoda Octavia

Skoda Octavia

skoda-auto.ua

Octavia в комплектації Active з двигуном 1,6 (81 кВт, 5МКП) доступна від 452 000 грн; в комплектації Ambition з двигуном 1,6 (81 кВт, 5МКП) ціна стартує від 521 000 грн. Акція діє з 17 квітня до 31 травня 2020 року (або до реалізації останнього автомобіля).

Skoda Octavia

Skoda Octavia

skoda-auto.ua

І це не все хороші новини! Замовити автомобілі Skoda тепер можливо не виходячи з дому. Для цього достатньо вибрати на сайті бажаний автомобіль і відправити онлайн-форму.

Skoda Octavia

Skoda Octavia

skoda-auto.ua

Після надходження заявки менеджер автосалону оперативно зв'яжеться з вами, уточнить деталі замовлення та оплати. Вам не потрібно турбуватися про те, як і коли забрати свій автомобіль, так як компанія впровадила послугу адресної доставки автомобілів.

Skoda Octavia

Skoda Octavia

skoda-auto.ua

Бренд Skoda пропонує широкий спектр послуг, які доступні новим та існуючим власникам. Зі списком автомобілів на складі, з можливостями покупки "онлайн" можна ознайомитися на сайті компанії.

Skoda Octavia

Skoda Octavia

skoda-auto.ua

Також, двері дилерських центрів Skosa відкриті для вас. Співробітники компанії працюють в штатному режимі і надають повний спектр послуг дотримуючись при цьому всі запобіжні заходи, спрямовані на запобігання поширення вірусної інфекції.

Skoda Octavia

Skoda Octavia

skoda-auto.ua

У компанії змінили процес покупки і доставки автомобіля, так як цінують ваше здоров'я.

Skoda подбає про вас!

Залишайтеся вдома і будьте здорові!

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Skoda представила кросовер для медиків.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Автоновини України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Автоновини України
Місце
Україна
Теги
авто нові авто новини Skoda
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Акції

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,6 мільйони осіб, загинули – понад 182 тисячі.

  • Названий новий осередок коронавірусу в тілі людини, який залишається надовго.

  • Карантин в Україні продовжили до 11 травня через епідемію коронавірусу.

  • У ВООЗ озвучили нові тривожні тенденції в зв'язку з пандемією - це надовго.

  • В Італії планують тестувати засіб від подагри для лікування COVID-19.

Новини авто

Топпублікації

Топблоги