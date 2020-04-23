Skoda Octavia пропонується за спеціальною ціною

Стильна Skoda Octavia доступна за зниженою ціною – від 452 000 грн. Всього кілька кліків відділяють вас від покупки легендарної моделі.

Skoda Octavia skoda-auto.ua

Octavia в комплектації Active з двигуном 1,6 (81 кВт, 5МКП) доступна від 452 000 грн; в комплектації Ambition з двигуном 1,6 (81 кВт, 5МКП) ціна стартує від 521 000 грн. Акція діє з 17 квітня до 31 травня 2020 року (або до реалізації останнього автомобіля).

Skoda Octavia skoda-auto.ua

І це не все хороші новини! Замовити автомобілі Skoda тепер можливо не виходячи з дому. Для цього достатньо вибрати на сайті бажаний автомобіль і відправити онлайн-форму.

Skoda Octavia skoda-auto.ua

Після надходження заявки менеджер автосалону оперативно зв'яжеться з вами, уточнить деталі замовлення та оплати. Вам не потрібно турбуватися про те, як і коли забрати свій автомобіль, так як компанія впровадила послугу адресної доставки автомобілів.

Skoda Octavia skoda-auto.ua

Бренд Skoda пропонує широкий спектр послуг, які доступні новим та існуючим власникам. Зі списком автомобілів на складі, з можливостями покупки "онлайн" можна ознайомитися на сайті компанії.

Skoda Octavia skoda-auto.ua

Також, двері дилерських центрів Skosa відкриті для вас. Співробітники компанії працюють в штатному режимі і надають повний спектр послуг дотримуючись при цьому всі запобіжні заходи, спрямовані на запобігання поширення вірусної інфекції.

Skoda Octavia skoda-auto.ua

У компанії змінили процес покупки і доставки автомобіля, так як цінують ваше здоров'я.

Skoda подбає про вас!

Залишайтеся вдома і будьте здорові!

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Skoda представила кросовер для медиків.

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