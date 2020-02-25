Skoda Octavia пропонується в Україні за привабливою ціною

Для моделі Skoda Octavia підготували весняний акційна пропозиція – вартість бестселера стартує з позначки 424 000 долл *

Один з найпопулярніших автомобілів в Україні – Skoda Octavia – став ще більш привабливим для покупки: на обмежену кількість автомобілів діє спеціальна ціна. Створіть весняний настрій разом з новою Skoda Octavia! Ї

Skoda Octavia skoda-auto.ua

Новини Skoda стала офіційним партнером Cirque du Soleil в Україні

З року в рік Octavia втілює емоційну силу і потенціал бренду. Свій лідерський статус модель підтверджує завдяки преміальної якості і розумним цінам. Успіх моделі дозволив їй впевнено закріпитися в числі перших в рейтингу продажів нових автомобілів, а в грудні минулого року стати найбільш продаваним автомобілем у своєму класі з часткою ринку 70%.

Skoda Octavia skoda-auto.ua

Octavia не раз ставала володарем престижних нагород, таких як: "Автомобіль року 2018 у Україні" за версією користувачів, "Автомобіль на кожен день" за версією AUTO RIA (2018), "Кращий автомобіль 2017 року" за версією німецького журналу "Auto, Motor und Sport "," Автомобіль року 2014 в Україні "в національному рейтингу та ін.

Стартова ціна для Skoda Octavia в комплектації Active з двигуном 1,6 MPI потужністю 80 кВт становить 424 000 грн*. Ціна на бензиновий турбомотор 1,4 TSI потужністю 110 кВт з 6-ступінчастою коробкою передач в комплектації Ambition варіюється від 489 232 грн *.

Skoda Octavia skoda-auto.ua

Сьогодні Octavia – це органічний елемент активного міського життя і друг вашої родини. Цей автомобіль вибирають за бездоганні технічні характеристики, високий рівень безпеки та можливості персоналізації функцій.

Skoda Octavia skoda-auto.ua

Сучасна аудіосистема Canton, 3-спицеве рульове кермо Pur, LED ліхтарі, двозонна система кондиціонування Climatronic, адаптивний круїз-контроль, до 9 подушок безпеки, інформаційно-розважальне радіо Bolero, можливості мережевого підключення – далеко не всі можливості моделі Octavia.

* Детальна інформація про актуальні ціни на автомобілі ŠKODA – на сайті.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Skoda пропонує приваблива цінова пропозиція на кросовер Karoq.

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