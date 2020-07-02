Кросовери Kodiaq і Karoq в Україні стали доступнішими

Популярні моделі кросоверів Skoda стали ще доступнішими завдяки привабливому ціновій пропозиції.

Вартість Skoda Kodiaq стартує з 706 тисяч грн, а за більш компактну модель Skoda Karoq просять від 622 тисяч грн.*

Skoda Kodiaq. фото: skoda.com

Флагман сімейства кросоверів чеської марки – Skoda Kodiaq – потужний, комфортний, а, головне, – економічний. Середня витрата палива версії з мотором 2.0 TSI складає 7,1 л, а з турбодизелем "апетит" становить всього 5,8 л на 100 км.

Skoda Kodiaq. фото: skoda.com

Skoda Kodiaq. фото: skoda.com

Комфортабельний і просторий салон робить цей кросовер практично ідеальним для подорожей великою компанією. Ергономіка салону відмінно продумана, всі елементи управління розташовані зручно і інтуїтивно зрозумілі.

Skoda Kodiaq. фото: skoda.com

Привабливий дизайн дозволяє безпомилково дізнатися цю модель в дорожньому потоці. Технічний потенціал моделі і адаптивна підвіска DCC дозволяють впевнено почувати себе як на швидкісній магістралі, так і на сільських дорогах.

Skoda Kodiaq. фото: skoda.com

Ще один представник родини кросоверів Skoda – Karoq – встиг знайти чимало шанувальників по всьому світу, в тому числі і в Україні. Завдяки двигуну з циліндрами, що відключаються, Karoq витрачає в середньому 5,5 л бензину на 100 км пробігу.

Одним з істотних переваг Karoq є енергоємна підвіска. Крім того, це один із самих просторих автомобілів в своєму класі з багажником об'ємом 521 л, який легко можна збільшити до 1810 л за допомогою системи VarioFlex. Ергономіка салону виконана в кращих традиціях концерну VW – все зручно і на своїх місцях.

Skoda Karoq. фото: skoda.com

Skoda Karoq. фото: skoda.com

Для кросоверів пропонується широка гама аксесуарів і опцій Simply Clever, вражаючих своєю різноманітністю: гачки і сітки в багажнику, двосторонні килимки "зима-літо", відкидний столик на спинках передніх сидінь, тримачі для планшетів і ін.

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Skoda Karoq. фото: skoda.com

* Акція діє до 31.07.2020 (або до реалізації останнього автомобіля) на автомобілі, що знаходяться на складах в Україні.

Більш детальну інформацію можна отримати в дилерських центрах Skoda і на сайті компанії.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компактний кросовер Kamiq вже доступний для українських покупців.