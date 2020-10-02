Готуємося до зимового сезону: знижка 20% на запчастини і сервіс

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Акції
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Готуємося до зимового сезону: знижка 20% на запчастини і сервіс

Представництво Групи PSA в Україні пропонує запасні частини і роботи по їх установці з 20-відсотковою знижкою

Про це повідомляє прес-служба компанії. Пропозиція діє на всіх авторизованих СТО брендів Peugeot, Citroеn, Opel в період з 1 жовтня до 30 листопада.

Готуємося до зимового сезону: знижка 20% на запчастини і сервіс. фото:

Вигода експлуатації автомобіля вимірюється не тільки економічністю у витраті палива, але також і безліччю інших чинників – в основному, пов'язаних з сервісним обслуговуванням. Представництво Групи PSA в Україні робить все, щоб утримання і експлуатація автомобілів Peugeot, Citroеn, Opel були максимально вигідними для їх власників.

Готуємося до зимового сезону: знижка 20% на запчастини і сервіс. фото:

Наприклад: збільшення терміну гарантії (3 роки або 100 тисяч км) і міжсервісний пробігу ТО (від 15 до 30 тисяч км в залежності від моделі автомобіля), фіксована ціна періодичного технічного обслуговування, проведення спеціальних кампаній за вигідною заміні масла, пропозиція сервісних договорів для продовження гарантії.

Готуємося до зимового сезону: знижка 20% на запчастини і сервіс. фото:

Ще одним з таких прикладів є кампанія по заміні деталей ходової частини з істотною вигодою для клієнта. Так, в період з 1 жовтня до 30 листопада власники автомобілів Peugeot , Citroеn і Opel можуть замінити деталі підвіски і гальмівної системи з вигодою 20% відносно стандартних цін. Причому спеціальні умови діють як на запчастини, так і на роботи по їх заміні. Зауважимо, що дана пропозиція вже фактично стала регулярною і пропонується двічі на рік – перед початком зимового і літнього сезону експлуатації, що дозволяє підготувати свій автомобіль до нових погодних умов з максимальною вигодою для власника.

Готуємося до зимового сезону: знижка 20% на запчастини і сервіс. фото:

Таким чином, представництво Групи PSA в Україні не тільки пропонує клієнтам вигідні умови сервісного обслуговування, але також дбає про безпеку людей під час поїздки. Адже давно відомо, що найбезпечніший автомобіль – це справний автомобіль. Особливо якщо мова йде про ходової частини і гальмівної системи. Справна підвіска подарує задоволення від комфорту і тишу під час руху, а відмінна керованість може вберегти від неприємних ситуацій. У свою чергу, нові гальмівні диски і колодки служать гарантією швидкої і різкої зупинки в екстрених випадках.

Готуємося до зимового сезону: знижка 20% на запчастини і сервіс. фото:

Важливо відзначити, що в рамках даної сервісної кампанії спеціальні ціни діють на оригінальні деталі підвіски і гальмівної системи: відмінне заводське якість, повна відповідність монтажним розмірами. А установка придбаних запчастин проводиться на авторизованих сервісних станціях досвідченими майстрами. І все це ви отримуєте зі знижкою 20% від регулярного прайса.

Готуємося до зимового сезону: знижка 20% на запчастини і сервіс. фото:

Вибирайте оригінальні запчастини та професійний сервіс, не економте гроші на свою безпеку – краще економте гроші зі спеціальними сервісними кампаніями від брендів Peugeot, Citroеn і Opel!

Детальна інформація по автомобілям Peugeot, список дилерів, СТО на сайті peugeot.ua.

Детальна інформація по автомобілям Citroёn, список дилерів, СТО на сайті citroen.ua.

Детальна інформація по автомобілям Opel, список дилерів, СТО на сайті opel.ua.

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