Мережа автозаправних комплексів GLUSCO до кінця літа проводить акцію для своїх постійних клієнтів – Літрбек. Суть якої – повернення від 1 до 50 літрів палива при кожній заправці.

Акція від мережі GLUSCO – Літрбек – це реальна можливість в подвійному обсязі повернути витрачені кошти, тим самим збільшивши свій паливний баланс. Постійний клієнт мережі, зареєстрований в програмі лояльності GLUSCO CLUB, крім традиційних бонусів (gluscoin) тепер додатково отримує ще й паливо.

GLUSCO повертає літри і гроші. фото: glusco.swiss

Так заправивши від 25 літрів будь-якого з видів палива (бензин, дизель чи газ), моментально і гарантовано отримує на свою карту від 1 до 50 л аналогічного палива. Розмір повернення залежить виключно від везіння, що стосується обмежень за кількістю заправок за участю в акції, то їх просто немає.

GLUSCO повертає літри і гроші. фото: glusco.swiss

Крім того, сплативши паливо банківською картою Альфа-Банк, або Монобанк, кожен покупець отримує вже грошовий Кешбек, тим самим заощаджуючи подвійно. На клієнту повернеться 5% від витраченої на АЗК суми від Альфа-Банку і 8% при розрахунку карткою Монобанку.

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