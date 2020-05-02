З'явилися свіжі фото Кім Чен Ина після чуток про його смерть

У мережі опублікували фото лідера КНДР Кім Чен Ина, про смерть і хворобу якого ходило багато чуток, на церемонії відкриття заводу. Він вперше за кілька тижнів з'явився на публіці.

Про його відвідування церемонії відкриття Сунчхонського заводу добрив в провінції Пхеннан-Намдо написали ЦТАК (Центральне телеграфне агентство Кореї) і газета "Нодон Сімун" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Кім Чен Ин після чуток про смерть на відкритті заводу ЦТАК

"Шановний вищий керівник товариш Кім Чен Ин особисто перерізав стрічку, яка символізувала завершення будівництва, взявши участь в церемонії", – йдеться в повідомленні агентства.

Кім Чен Ин після чуток про смерть на відкритті заводу Нодон Сімун

Кім Чен Ин після чуток про смерть на відкритті заводу Нодон Сімун

Кім Чен Ин після чуток про смерть на відкритті заводу Нодон Сімун

Кім Чен Ин після чуток про смерть на відкритті заводу Нодон Сімун

Кім Чен Ин після чуток про смерть на відкритті заводу Нодон Сімун

Кім Чен Ин після чуток про смерть на відкритті заводу Нодон Сімун

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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