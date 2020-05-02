З'явилися свіжі фото Кім Чен Ина після чуток про його смерть

У мережі опублікували фото лідера КНДР Кім Чен Ина, про смерть і хворобу якого ходило багато чуток, на церемонії відкриття заводу. Він вперше за кілька тижнів з'явився на публіці.
Про його відвідування церемонії відкриття Сунчхонського заводу добрив в провінції Пхеннан-Намдо написали ЦТАК (Центральне телеграфне агентство Кореї) і газета "Нодон Сімун" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Кім Чен Ин після чуток про смерть на відкритті заводу
ЦТАК
"Шановний вищий керівник товариш Кім Чен Ин особисто перерізав стрічку, яка символізувала завершення будівництва, взявши участь в церемонії", – йдеться в повідомленні агентства.
Кім Чен Ин після чуток про смерть на відкритті заводу
Нодон Сімун
Кім Чен Ин після чуток про смерть на відкритті заводу
Нодон Сімун
Кім Чен Ин після чуток про смерть на відкритті заводу
Нодон Сімун
Кім Чен Ин після чуток про смерть на відкритті заводу
Нодон Сімун
Кім Чен Ин після чуток про смерть на відкритті заводу
Нодон Сімун
Кім Чен Ин після чуток про смерть на відкритті заводу
Нодон Сімун
Як повідомляв OBOZREVATEL:
ЗМІ повідомило, що розвідка США почала серйозну негласну перевірку інформації про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин перебуває у важкому стані в реанімації після хірургічного втручання.
В мережі почали обговорювати інформацію про те, що лідер КНДР нібито помер.
Представники уряду Північної Кореї 21 квітня заявили, що їм невідомо про будь-які ознаки погіршення здоров'я Кім Чен Ина.
Кім Е Чжон, молодша сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, може замінити брата в разі його смерті.
Президент США Дональд Трамп заявив, що нічого не знає про важкий стан Кім Чен Ина, однак якщо це так – бажає йому якнайшвидшого одужання.
Офіційне новинне агентств КНДР заявило, що Кім Чен Ин, ймовірно, перебуває "в глибокій медитації".
ЗМІ написали, що лідер КНДР нібито у вегетативному стані після операції на серці.
У Північній Кореї відреагували на гучні чутки про нібито смерть лідера країни Кім Чен Ина після невдалої операції на серці, заявивши, що вони не мають жодних підстав.
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