З'явилися результати тесту Байдена після дебатів із зараженим COVID-19 Трампом
Дебати між кандидатами в президенти Джо Байденом і Дональдом Трампом відбулися 29 вересня
Через два дні стало відомо, що Трамп захворів на коронавірус
Тест не виявив коронавірусу в кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена.
Як написав політик у Twitter, він перевірився разом зі своєю дружиною.
"Ми з Джилл отримали негативний результат тесту на COVID-19. Дякую всім за турботу", – зазначив Байден.
Політик також нагадав про протиепідемічні правила. Він закликав людей носити маски, дотримуватися соціальної дистанції та мити руки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус виявили у президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії. Вони обоє пішли на самоізоляцію.
Нагадаємо, що за кілька днів до цього, 29 вересня, між Трампом і Байденом відбулися перші дебати, під час яких політики влаштували перепалку.