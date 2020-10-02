З'явилися результати тесту Байдена після дебатів із зараженим COVID-19 Трампом

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
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  • Дебати між кандидатами в президенти Джо Байденом і Дональдом Трампом відбулися 29 вересня

  • Через два дні стало відомо, що Трамп захворів на коронавірус

Байден повідомив результати тесту на COVID-19

Тест не виявив коронавірусу в кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена.

Як написав політик у Twitter, він перевірився разом зі своєю дружиною.

"Ми з Джилл отримали негативний результат тесту на COVID-19. Дякую всім за турботу", – зазначив Байден.

Політик також нагадав про протиепідемічні правила. Він закликав людей носити маски, дотримуватися соціальної дистанції та мити руки.

Twitter Джо Байдена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус виявили у президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії. Вони обоє пішли на самоізоляцію.

Нагадаємо, що за кілька днів до цього, 29 вересня, між Трампом і Байденом відбулися перші дебати, під час яких політики влаштували перепалку.

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