З'явилися перші підсумки виборів у Грузії: хто вирвався в лідери

На парламентських виборах у Грузії, що відбулися 31 жовтня, лідирує партія влади "Грузинська мрія – демократична Грузія".

За даними обробки ЦВК 80,22% протоколів, "Грузинська мрія" набирає 48,34% голосів.

У опозиційного блоку "Сила в єдності", до якого входить партія Міхеїла Саакашвілі "Єдиний національний рух" – 26,43%.

До парламенту також проходять партії "Бакрадзе, Угулава, Бокерія – Європейська Грузія", "Альянс патріотів", "Лело – Мамука Хазарадзе", "Гірчі", "Георгій Вашадзе – Стратегія Агмашенебелі" і "Алеко Елісашвілі – Громадяни".

Партія "Єдина Грузія" ексспікерки парламенту Ніно Бурджанадзе, яка виступає за діалог з Росією, не долає бар'єр в 1%.

Крім того, в 15 з 30 одномандатних округів має бути другий тур виборів.

Підсумкова явка склала 56,11%.

Опозиційні партії після оголошення попередніх підсумків виборів назвали їх нелегітимними, заявивши про тотальну фальсифікацію, і закликали прихильників зібратися в центрі Тбілісі в неділю на акцію протесту.

"Це були не вибори, це була війна. Ми плануємо виступити проти присвоєння влади "Грузинською мрією", – передає Sputnik слова одного з лідерів "Єдиного нацруху" Ніки Мелії.

Для того щоб затвердити уряд, "Грузинській мрії" необхідно не менше 50%. В іншому випадку опозиція теоретично може сформувати коаліцію і отримає право на формування уряду, а "Мрія" залишиться в меншості.

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