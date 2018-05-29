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З'явилися імена і фото загиблих у Сирії російських військових

2.2тЧитати новину російською

Стали відомі імена російських військових, загиблих у Сирії 23 травня в районі Дейр-Ез-Зор.

Їх з'ясували у розслідувальній групі Conflict Intelligence Team (CIT). Так, за інформацією російських ЗМІ, на даний момент відомо про загибель В'ячеслава Кравченка та Дмитра Вершиніна, Олександра Філімонова, старшого лейтенанта Сергія Єліна, сержанта Ігоря Михайлова і Кирила Поліщука. Імовірно, всі вони загинули 23 травня в районі Дейр-Ез-Зор.

"Таким чином, кількість загиблих у бою становить не менше шести осіб. При цьому Міноборони поки не назвало імена чотирьох військовослужбовців, про загибель яких заявили у відомстві. Тому невідомо, кого зі встановлених шістьох росіян указано в числі офіційних втрат", - сказано в повідомленні .

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У мережі показали також фото деяких із загиблих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 27 травня, у результаті атаки терористів ІГІЛ чотири російські військові загинули, ще троє військовослужбовців поранені. Також з'явилися дані про росіян, убитих у Сирії кілька днів до цього - 23 травня. Їх ховали у закритих трунах .

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Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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