З'ясувалося походження бомби-вбивці 40 дітей у Ємені

Бомба, яку використовувала арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією для авіаудару по Ємену 9 серпня, була продана в рамках санкціонованої Держдепартаментом США угоди.

Про це повідомили CNN експерти з боєприпасів. Як відомо, тоді під удар потрапив шкільний автобус, загинули 40 дітей.

Журналістам вдалося встановити, що це була бомба на 50 фунтів (227 кілограмів) з лазерним управлінням MK 82, зроблена Lockheed Martin, одним із провідних підрядчиків оборонного комплексу США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 серпня поточного року арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією завдала авіаудару по жвавому ринку і автобусу, в якому знаходилися діти.