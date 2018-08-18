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ПолітикаЕкономіка

З'ясувалося походження бомби-вбивці 40 дітей у Ємені

2.4тЧитати новину російською

Бомба, яку використовувала арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією для авіаудару по Ємену 9 серпня, була продана в рамках санкціонованої Держдепартаментом США угоди.

Про це повідомили CNN експерти з боєприпасів. Як відомо, тоді під удар потрапив шкільний автобус, загинули 40 дітей.

Журналістам вдалося встановити, що це була бомба на 50 фунтів (227 кілограмів) з лазерним управлінням MK 82, зроблена Lockheed Martin, одним із провідних підрядчиків оборонного комплексу США.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 серпня поточного року арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією завдала авіаудару по жвавому ринку і автобусу, в якому знаходилися діти.

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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Что за хрень? А где же российский след?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Nemo Александр, Дело не в этом, а в том, что украинские пропагандоны на этот раз решили оставить твои уши без очередной порции лапши. Но ты не переживай, день ещё не кончился. К вечеру тебе в твою пустую башку столько накидают. Мама не горюй!!!
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Nemo Александр
Nemo Александр
Пигин Макс, даже ты удивился, как это убийство детей обошлось без росиянцев? Не расстраивайся, вас в этом деле вряд-ли кто-то переплюнет.
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