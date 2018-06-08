Зв'язки з Росією: Манафорту висунули нові звинувачення

Спецпрокурор США Роберт Мюллер висунув нові звинувачення проти Пола Манафорта і його близького підлеглого Костянтина Килимника в рамках розслідування можливого втручання Росії в американські вибори.

Як повідомляє Bloomberg, обвинувальний акт стосується справи про відмивання грошей Манафортом, і звинувачує його і Килимника в перешкоджанні правосуддю.

"5 червня Мюллер звинуватив Манафорта в спробі вплинути на свідків у його справі, заявляючи, що Манафорт і інша особа намагалися зв'язатися зі свідками, щоб отримати фальшиве свідоцтво про роботу, проведену для України", - пише видання.

У нових звинуваченнях ідентифікували друга особа - їм і виявився Костянтин Килимник. Його звинуватили в перешкоджанні правосуддю і змові для перешкоджання правосуддю.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув звинувачення Гейтсу і Манафорту щодо відмивання грошей і відсутності реєстрації іноземного агента при заняттях лобістською діяльністю в інтересах іноземного уряду. Вони не визнали своєї провини.

Манафорту інкримінували відмивання грошей, несплату податків за роботу по лобіюванню, зокрема, інтересів "Партії регіонів" екс-президента України Віктора Януковича. 30 жовтня він здався Федеральному бюро розслідувань.

Костянтин Килимник, який став ключовим свідком у розслідуванні зв'язків передвиборного штабу Трампа з Росією, розповів про роботу на Манафорта в Україні та відсутність зв'язків із ГРУ РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 травня The New York Times оприлюднила інформацію, що українськіправоохоронці нібито припинили розслідування у чотирьох кримінальних справах щодо Манафорта.