''Звільнимо від німецьких фашистів!'' Скандальний ведучий відзначився новим маразмом про Україну

Скандальний телеведучий Юрій Кот, який був голосом "антимайдану", а після перемоги Революції Гідності втік до Москви, поділився маразматичними планами про свою участь у боротьбі проти "німецьких фашистів", які, на його думку, нібито знову захопили Україну.

Зрозумівши божевільність свого висловлювання, він поспішив виправити безглузду обмовку, проте це не додало його виступу адекватності. Свій спіч продажний пропагандист озвучив в ефірі прокремлівської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1", переконуючи аудиторію в тому, що в Україні нібито забороняють святкувати день звільнення від гітлерівських окупантів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Люди, які живуть в Україні, зараз тихесенько на кухнях святкують день звільнення України від фашистів. Тоді, 74 роки тому, звільнили наші діди й батьки. Чотири роки тому знову повернулася ця коричнева чума в нашу країну! Але я вам гарантую, що не мине багато часу, і ми знову, ми, внуки дідів наших, наших батьків сини, ми знову звільнимо Україну від німецьких фашистів, точніше від фашистів, які зараз знову захопили нашу країну!" - зганьбився відірваним від реальності фейком Кот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кот заявив, що Україна "рухається шляхом фашизму", вирішивши обходитися в публічному просторі без російської мови, і скоро нібито буде розстрілювати за її використання.