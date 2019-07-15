Звільнення полонених українських моряків: у Росії зробили термінову заяву

Російська Федерація веде переговори з Україною з приводу обміну захоплених у районі Керченської протоки українських моряків.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін, передає "Інтерфакс".

"Звісно, обговорюється, думаємо над цим", – зазначив російський дипломат.

При цьому він не повідомив, коли почнуться перші просування з цього питання: "нічого не може сказати з цього приводу".

Полонені українські моряки у Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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