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Звільнення полонених українських моряків: у Росії зробили термінову заяву

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Російська Федерація веде переговори з Україною з приводу обміну захоплених у районі Керченської протоки українських моряків.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін, передає "Інтерфакс".

"Звісно, обговорюється, думаємо над цим", – зазначив російський дипломат.

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При цьому він не повідомив, коли почнуться перші просування з цього питання: "нічого не може сказати з цього приводу".

Полонені українські моряки у Росії

Полонені українські моряки у Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія
Теги
полонені моряки моряки Керченська протока Росія
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Аносов Александр
Аносов Александр
как царь скажет так и будет у вас перемога
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2
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hunt andres
hunt andres
Что здесь срочного?
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CARGO 100
CARGO 100
Срочное заявление ... "Конечно, обсуждается, думаем над этим", – отметил российский дипломат. Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин аж спотыкался, бежал об этом заявить ...
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6
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2 з 3 відповідей | показати всі
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
CARGO 100, я и не утверждаю, что кастрюля. У тебя тыква
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CARGO 100
CARGO 100
Прокапало Ігор, у меня голова не кастрюля ...
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