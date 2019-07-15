Звільнення полонених українських моряків: у Росії зробили термінову заяву

Російська Федерація веде переговори з Україною з приводу обміну захоплених у районі Керченської протоки українських моряків.
Про це заявив заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін, передає "Інтерфакс".
"Звісно, обговорюється, думаємо над цим", – зазначив російський дипломат.
При цьому він не повідомив, коли почнуться перші просування з цього питання: "нічого не може сказати з цього приводу".
Полонені українські моряки у Росії
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року у Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, при цьому троє моряків отримали поранення. Зараз вони перебувають у московській в'язниці: їх судять за "незаконне перетинання державного кордону Росії".
Україна звернулася до Міжнародного трибуналу ООН з морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплених кораблі.
Але прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не збирається звільняти моряків і його позиція залишиться незмінною до рішення суду в Росії.
Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив моряків під вартою. На початку липня слідство висунуло їм остаточні звинувачення.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив упевненість, що Росія звільнить українців "найближчим часом", просто Володимир Путін спробує отримати за це якомога більше політичних преференцій.
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