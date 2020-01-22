Зеленський не планує зустрічатися з Путіним в Ізраїлі – офіційно

Президент України Володимир Зеленський 23 січня здійснить робочий візит до Ізраїлю, де в цей же час перебуватиме глава Росії Володимир Путін, однак зустріч двох лідерів не запланована.

Про це OBOZREVATEL в ексклюзивному коментарі повідомили в Офісі президента.

"У рамках візиту запланована участь Володимира Зеленського в заходах п'ятого Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту, а також зустрічі з президентом держави Ізраїль Реувеном Рівліним, прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, спікером Кнесету Юлієм Едельштейном і представниками ділових кіл Ізраїлю. Зустріч із президентом Росії, який також прийме участь у форумі пам'яті Голокосту, поки не запланована", – відзначили в ОП.

"Якщо спілкування на полях форуму відбудеться, президент України планує обговорювати тільки питання подальшого звільнення утримуваних осіб", – запевнили у Зеленського.

Нагадаємо, раніше головний редактор видання "Ехо Москви" Олексій Венедиктов висловив думку, що Зеленський зустрінеться з Путіним в Ізраїлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 січня Зеленський прибув на форум у швейцарський Давос. В рамках заходу він проведе зустріч із директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

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