Зустрічався з Путіним? З'ясувався скандальний зв'язок убитого Сулеймані з Росією

Генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касем Сулеймані, який загинув в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдаду (Ірак), ймовірно був в Москві (Росія) і зустрічався з президентом країни Володимиром Путіним.

Про це написало видання Газета.ru. з посиланням на інформаційне агентство Reuters. Втім, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в 2016 році заперечував таку інформацію і заявив, що подібних зустрічей не було, а всі публікації на цю тему є спробою очорненення.

За інформацією агентства, Сулеймані є одним з головних "архітекторів" російської операції в Сирії.

Касем Сулеймані і Володимир Путін

"За їхніми даними, саме Сулеймані описав військовому керівництву в Москві сценарій військових дій в Сирії і розкрив можливості впливу на ситуацію. Під час його перших ймовірних відвідин російської столиці (24 – 26 липня 2015 року), як стверджує Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника в регіоні, Сулеймані зустрічався з президентом Путіним і міністром оборони Сергієм Шойгу", – йдеться в повідомленні.

Примітно, що пресслужба МЗС РФ заявила, що розглядає вбивство Сулеймані "як авантюрний крок, який призведе до зростання напруги у всьому регіоні".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдаду (Ірак) в ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Сулеймані.

У мережу потрапило відео з місця ліквідації в багдадському аеропорту Сулеймані.

Міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.

За словами американського сенатора Кріса Мерфі, ліквідація Сулеймані може стати причиною великої війни на Близькому Сході.

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