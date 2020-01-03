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3 січня • оновлено в 10:46
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Зустрічався з Путіним? З'ясувався скандальний зв'язок убитого Сулеймані з Росією

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Генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касем Сулеймані, який загинув в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдаду (Ірак), ймовірно був в Москві (Росія) і зустрічався з президентом країни Володимиром Путіним.

Про це написало видання Газета.ru. з посиланням на інформаційне агентство Reuters. Втім, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в 2016 році заперечував таку інформацію і заявив, що подібних зустрічей не було, а всі публікації на цю тему є спробою очорненення.

За інформацією агентства, Сулеймані є одним з головних "архітекторів" російської операції в Сирії.

Касем Сулеймані і Володимир Путін

Касем Сулеймані і Володимир Путін

"За їхніми даними, саме Сулеймані описав військовому керівництву в Москві сценарій військових дій в Сирії і розкрив можливості впливу на ситуацію. Під час його перших ймовірних відвідин російської столиці (24 – 26 липня 2015 року), як стверджує Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника в регіоні, Сулеймані зустрічався з президентом Путіним і міністром оборони Сергієм Шойгу", – йдеться в повідомленні.

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Примітно, що пресслужба МЗС РФ заявила, що розглядає вбивство Сулеймані "як авантюрний крок, який призведе до зростання напруги у всьому регіоні".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдаду (Ірак) в ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Сулеймані.

  • У мережу потрапило відео з місця ліквідації в багдадському аеропорту Сулеймані.

  • Міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.

  • За словами американського сенатора Кріса Мерфі, ліквідація Сулеймані може стати причиною великої війни на Близькому Сході.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Особи
Касем Сулеймані Володимир Путін
Місце
Росія Москва
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Повторяю: "Без путлера не один дерьмомиксер не работает"
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Крым Андрей
Крым Андрей
Иванович Юрий, так оказывается это Путин устроил всю вакханалию на бл.Востоке, начиная с Ирака и заканчивая Сирией? Или в каждой разрушенной стране торчит рыло США?
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1
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Хтоб сомневался, без ботоксного хромого ни одна мерзость не обходится.
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Так он и с Нетанъяху встречался и с Зеленским и даже с амурскими тиграми. Они тоже мерзости? ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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