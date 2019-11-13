Зустрічали бюджетно та з обшуками: Путін приїхав на саміт БРІКС. Перші кадри

Президент Росії Володимир Путін в середу, 13 листопада, прибув на саміт БРІКС у Бразилію.

Відповідні відео з'явилися на сторінці журналіста Дмитра Смирнова в Twitter і Telegram-каналі кремлівського пулу "РИА Новости" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, крім Путіна, в кадр потрапив бюджетний кортеж прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. У ньому було лише 3 авто – два Ford і Audi. Із Моді російський президент говорив недовго – переговори тривали лише 20 хвилин.

Путін прибув на саміт БРІКС Скріншот з відео

Відзначається, що дорогою до Бразилії Путіну довелося дозаправитися в Лісабоні (Португалія).

Також на відео зняли, як російську делегацію обшукували по прильоту. Охорона використовувала собак, навчених на пошук наркотиків. "Як рейс із Душанде. Репутація", – зіронізували в коментарях.

Володимир Путін прилетів в Бразиліа: Розпочався офіційний візит президента Росії до Бразилії і на саміт БРІКС pic.twitter.com/L3q4jeiI0F - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) November 13, 2019

Бразильські заходи безпеки: Бразиліа зустрічає російську делегацію саміту БРІКС з собаками pic.twitter.com/lx7DMJIvpr - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) November 13, 2019

У Бразиліа почалася офіційна програма президента Росії: Перша зустріч у Путіна з прем'єром Індії Нарендра Моді pic.twitter.com/lghEiSVoGY - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) November 13, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, на минулій зустрічі лідерів країн БРІКС Путін встиг кілька разів осоромитися. Спочатку він не знайшов прапор Росії для фото і став під чужим. Також мережу розсмішили занадто довгі штани російського лідера.

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