Головна Новини
13 листопада • оновлено в 22:48
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Зустрічали бюджетно та з обшуками: Путін приїхав на саміт БРІКС. Перші кадри

2.1т
Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін в середу, 13 листопада, прибув на саміт БРІКС у Бразилію.

Відповідні відео з'явилися на сторінці журналіста Дмитра Смирнова в Twitter і Telegram-каналі кремлівського пулу "РИА Новости" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, крім Путіна, в кадр потрапив бюджетний кортеж прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. У ньому було лише 3 авто – два Ford і Audi. Із Моді російський президент говорив недовго – переговори тривали лише 20 хвилин.

Новини
Путін знову осоромився: цього разу на зустрічі з Ердоганом

Путін прибув на саміт БРІКС

Путін прибув на саміт БРІКС

Скріншот з відео

Відзначається, що дорогою до Бразилії Путіну довелося дозаправитися в Лісабоні (Португалія).

Також на відео зняли, як російську делегацію обшукували по прильоту. Охорона використовувала собак, навчених на пошук наркотиків. "Як рейс із Душанде. Репутація", – зіронізували в коментарях.

Зустрічали бюджетно та з обшуками: Путін приїхав на саміт БРІКС. Перші кадри
Зустрічали бюджетно та з обшуками: Путін приїхав на саміт БРІКС. Перші кадри
Зустрічали бюджетно та з обшуками: Путін приїхав на саміт БРІКС. Перші кадри

Як повідомляв OBOZREVATEL, на минулій зустрічі лідерів країн БРІКС Путін встиг кілька разів осоромитися. Спочатку він не знайшов прапор Росії для фото і став під чужим. Також мережу розсмішили занадто довгі штани російського лідера.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Особа
Володимир Путін
Місце
Бразилія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
11
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги