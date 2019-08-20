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Зустріч Зеленського та Путіна: у Кремлі зробили заяву

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Поки немає ніяких попередніх домовленостей щодо зустрічі лідера Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це на брифінгу у вівторок, 20 серпня заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, відповівши, що поки немає ніякої конкретики щодо можливої зустрічі двох лідерів країн.

"Тут більше питань, ніж відповідей. Поки ніяких позначок немає зодо можливої зустрічі з президентом Зеленським", – пояснив Пєсков.

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Він додав, що також немає ніяких просувань по термінах зустрічі в Нормандському форматі. Пєсков підкреслив, що "є певні терміни проведення зустрічей експертів, зустрічей помічників президентів", і "там і буде йти на експертному рівні підготовка".

За словами Пєскова, помічники президентів повинні провести зустрічі "в доступній для огляду перспективі".

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Також він розповів, що президенти РФ і Франції Володимир Путін і Емманюель Макрон експертно і розгорнуто обговорили перспективи проведення саміту в "нормандському форматі".

"Лідери звірили годинники з основних питань як двостороннього, так і міжнародного порядку денного. Це була і Україна, досить експертно, вельми розгорнуто обговорювалися перспективи організації зустрічі на вищому рівні в "нормандському форматі", – повідомили в Кремлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон обговорили дозвіл військового конфлікту на сході України.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Еммануель Макрон Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Теги
нормандський формат Новини Росії
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Перевожу на простой доступный русский...Путин послал шута.
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