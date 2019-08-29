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Зустріч Зеленського і Трампа зірвалася: що сталося

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Президент України Володимир Зеленський і лідер США Дональд Трамп не зустрінуться в Польщі 1 вересня, як це було заплановано раніше.

Так, Bloomberg повідомляє, що американський лідер скасував поїздку до Варшави у зв'язку з тим, що на Флориду насувається ураган.

"Нашим головним пріоритетом є безпека і захист американського народу від урагану", – пояснив рішення він.

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Замість Трампа до Варшави в суботу полетить віце-президент Майк Пенс.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

Нагадаємо:

  • Президент США повинен був відвідати Польщу для участі в заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни.

  • Планувалося, що Трамп і Зеленський під час зустрічі торкнуться питань протидії агресії РФ в Україні та майбутнього візиту глави української держави в США.

  • 31 серпня президент України у Варшаві зустрінеться з польським керівництвом – президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецким і парламентаріями.

  • Станом на 1 вересня у Зеленського в Варшаві були заплановані зустрічі з лідерами Бельгії, Литви та Грузії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський заявляв, що планує зустріч з американським президентом у вересні.

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Особи
Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
США
Тег
політика
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Трамп просто представил, как Зеля подкараулит его возле туалета, расскажет про российскую ахрессию, потрясает браслетиками, заспивает щeнeвмepлу, а потом попросит денег и подумал, что ураган во Флориде как-то лучше, интереснее.
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