Зустріч Зеленського і Трампа зірвалася: що сталося

Президент України Володимир Зеленський і лідер США Дональд Трамп не зустрінуться в Польщі 1 вересня, як це було заплановано раніше.

Так, Bloomberg повідомляє, що американський лідер скасував поїздку до Варшави у зв'язку з тим, що на Флориду насувається ураган.

"Нашим головним пріоритетом є безпека і захист американського народу від урагану", – пояснив рішення він.

Замість Трампа до Варшави в суботу полетить віце-президент Майк Пенс.

Зеленський і Трамп

Нагадаємо:

Президент США повинен був відвідати Польщу для участі в заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни.

Планувалося, що Трамп і Зеленський під час зустрічі торкнуться питань протидії агресії РФ в Україні та майбутнього візиту глави української держави в США.

31 серпня президент України у Варшаві зустрінеться з польським керівництвом – президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецким і парламентаріями.

Станом на 1 вересня у Зеленського в Варшаві були заплановані зустрічі з лідерами Бельгії, Литви та Грузії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський заявляв, що планує зустріч з американським президентом у вересні.

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