Зустріч Зеленського і Путіна в Казахстані: Пристайко розставив крапки над "і"

Зустріч президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського в Нур-Султані, куди їх покликав колишній глава Казахастану Нурсултан Назарбаєв, малоймовірна.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, коментуючи дані нібито про згоду лідера України на тет-а-тет, передає ВВС News Ukraine.

За словами глави МЗС, він був присутній на зустрічі Назарбаєва з Зеленським в Японії, де обговорювалося можливе особисте спілкування з Путіним. Мова тоді йшла про бажання експрезидента Назарбаєва допомогти в організації такої зустрічі.

Зустріч Зеленського і Путіна в Казахстані: Пристайко спростував BBC

"Президент сказав, що він говорить і Меркель, і Макрону, що" безумовно, мені треба зустрітися з Путіним, тому що ми не можемо без зустрічі зрушити процес з місця". Про те, що давайте ми замість чогось зробимо цю зустріч – такої розмови не було", – запевнив Пристайко.

Зеленський, за його словами, просто ввічливо погодився прийняти будь-яку допомогу.

Назарбаєв запропонував провести в Казахстані зустріч Путіна і Зеленського zakon.kz

Міністр нагадав, що раніше Казахстан вже пропонував замість Мінська проводити переговори із врегулювання ситуації на Донбасі. Але з логістичної точки зору Нур-Султан складніший, ніж Мінськ – "треба ще 5:00 летіти".

"Ніхто нікого не хоче ображати, але ми задоволені тим, що ми маємо – переговорну позицію в Мінську. Вона зручна для всіх. Я не думаю, що зустріч може бути в Астані (Нур-Султані). Швидше за все або в Берліні, або в Парижі", – сказав міністр.

Відповідаючи на питання, чи реальна зустріч Зеленського і Путіна тет-а-тет, глава МЗС сказав: "Я так само, як і ви, сьогодні вранці почув, що така зустріч можлива".

За його словами, для обговорення має бути підтвердження від російської сторони.

"Тоді ми будемо ухвалювати рішення. Але ми залишаємося в "нормандському форматі". Ми не просто поважаємо те, що було зроблено, а й, давайте не забувати, Франція і Німеччина є тими силами, які дозволяють нам вести переговори з трошки інший позиції, ніж коли ми говоримо тет-а-тет", – підсумував він.

Зустріч Зеленського і Путіна в Казахстані: Пристайко спростував vgolos.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував провести зустріч президента Росії Володимира Путіна з главою України Володимиром Зеленським. У мережі ідею сприйняли неоднозначно.

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