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9 грудня • оновлено в 19:23
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"Єдині в підтримці України": головний дипломат ЄС дав оптимістичний прогноз на зустріч Зеленського і Путіна

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Глава європейської дипломатії Хосеп Боррель у зв'язку з проведенням 9 грудня саміту в "нормандському форматі" заявив, що Європа єдина у своїй підтримці України.

Дипломат пообіцяв, що позиція Франції не послабить позиції Києва під час переговорів, передає "5 канал" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми сподіваємося на прогрес. В останній час відбулися позитивні зміни, зокрема, розведення військ і зброї. Тому ми вважаємо, що завдяки цій зустрічі ми зможемо працювати далі і рухатися до мирного і довгострокового вирішення конфлікту в Україні, що є одним з пріоритетів Європейського Союзу", – запевнив він.

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Зустріч у Нормандії: головний дипломат ЄС дав прогноз

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Литви Гітанас Науседа виступив на підтримку України перед самітом "нормандської четвірки".

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Ангела Меркель Еммануель Макрон
Тег
нормандський формат
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