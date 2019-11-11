Зустріч із Зеленським: у Путіна дали оптимістичний прогноз

У Кремлі допустили проведення саміту в "нормандському форматі", в рамках якого повинні зустрітися президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський, до кінця 2019 року.

Відповідну заяву зробив у понеділок, 11 листопада, на брифінгу помічник лідера РФ Юрій Ушаков, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що, звичайно, саміт буде проведений, безсумнівно. Я думаю, що в цьому році", – сказав він.

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Ушаков зазначив, що йде робота з підготовки саміту. "Ведуться активні розмовищодо цього і між помічниками відповідними, і між лідерами в ході телефонних розмов. Сьогодні це питання буде порушено з Меркель", – поділився помічник Путіна.

При цьому, він спростував інформацію про можливу зустріч "нормандської четвірки" 24 або 26 листопада, заявивши, що такі дати не звучали.

"Поки що розглядається можливість проведення саміту сама по собі. Я не знаю, хто називає ці дати, але вони на моєму рівні не обговорювалися", – додав він.

Ушаков також розповів, що "спостерігаються зрушення" у підготовці. У їх числі прийняття "формули Штайнмаєра", узгодження проєкту підсумкового документа, проведення відводу сил і засобів. Все це, за його словами, буде враховуватися при розгляді питання про проведення саміту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен запевнив, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться в кінці листопада.

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