Зустріч Трампа та Путіна: в Кремлі дали відповідь

Президент США Дональд Трамп та глава Росії Володимир Путін можуть зустрітися напередодні саміту G20 в Японії.

Таку заяву зробив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін", передає РІА "Новости".

"Повноформатна зустріч у рамках G20 Путіна і Трампа може бути організована навіть напередодні цього заходу. Але, принаймні зараз, ми можемо констатувати, що ініціатив не було з американської сторони", – сказав Пєсков.

Володимир Путін і Дональд Трамп Прес-служба Кремля

На думку прес-секретаря Путіна, в даному випадку потрібно "уважно стежити за нюансами". Але в будь-якому випадку, під час будь-якої короткої зустрічі лідери двох країн не зможуть обговорити гарячі теми, які стоять на порядку денному.

"Трамп каже: "Я зустрінуся і з китайцями, і з росіянами, і з іншими країнами". Може бути, він має на увазі прохідні зустрічі, як дипломати кажуть, на ногах", – додав він.

Зустріч Путіна і Трампа Прес-служба Кремля

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 травня Трамп уперше за довгий час провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Глави держав обговорили ситуацію в Україні.

пізніше Трамп заявив, що готовий налагодити відносини з Кремлем. "У мене можуть бути хороші відносини з Росією", – говорив він.

При цьому ще в травні президент США стверджував, що держава проводить найжорсткішу політику щодо Росії. Пізніше стало відомо, що Трамп має намір зустрітися з Путіним під час саміту в Японії.

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