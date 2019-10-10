Зустріч Путіна з Зеленським: у Кремлі озвучили нову умову

У Кремлі заявили, що саміт "нормандського формату" можна буде обговорювати тільки після розведення сил на Донбасі, яке зірвалося через порушення терористами перемир'я.

Відповідну заяву в четвер, 10 жовтня, на брифінгу в Москві зробив помічник президента РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Не досягнута ще одна домовленість, яка була погоджена на попередніх самітах у Парижі і Берліні в 15-16 роках – із розведення сил у населених пунктах Золоте і Петрівське. Українська сторона вчора під надуманим приводом про порушення припинення режиму вогню відмовилася приступати до практичного розведення", – висловився він.

У Путіна озвучили нову умову зустрічі із Зеленським

Ушаков заявив, що Росія сподівається, що "процес зрушиться з мертвої точки".

"І після цього можна буде більш конкретно говорити про терміни проведення саміту в "нормандському форматі", – додав він.

Помічник Путіна також наголосив, що перед цим потрібно узгодити підсумки можливих рішень на вищому рівні.

"Без ретельної підготовки ми вважаємо, що такий саміт не приніс би необхідних результатів, а навпаки, дав би якийсь неправильний сигнал. Тобто саміт заради саміту не потрібен, а потрібні конкретні результати із реалізації Мінських угод", – пояснив він.

За словами Ушакова, російська сторона готова до саміту, але залежно від вищезазначених рішень.

Він також заявив, що в Кремлі стурбовані "спробами певних українських сил саботувати застосування "формули Штайнмаєра".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров сказав, що Київ вимагає скликати саміт у "нормандському форматі" для перегляду попередніх домовленостей Путіна і Зеленського.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.