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10 жовтня • оновлено в 21:18
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Зустріч Путіна з Зеленським: у Кремлі озвучили нову умову

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У Кремлі заявили, що саміт "нормандського формату" можна буде обговорювати тільки після розведення сил на Донбасі, яке зірвалося через порушення терористами перемир'я.

Відповідну заяву в четвер, 10 жовтня, на брифінгу в Москві зробив помічник президента РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Не досягнута ще одна домовленість, яка була погоджена на попередніх самітах у Парижі і Берліні в 15-16 роках – із розведення сил у населених пунктах Золоте і Петрівське. Українська сторона вчора під надуманим приводом про порушення припинення режиму вогню відмовилася приступати до практичного розведення", – висловився він.

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У Путіна озвучили нову умову зустрічі із Зеленським

У Путіна озвучили нову умову зустрічі із Зеленським

Ушаков заявив, що Росія сподівається, що "процес зрушиться з мертвої точки".

"І після цього можна буде більш конкретно говорити про терміни проведення саміту в "нормандському форматі", – додав він.

Помічник Путіна також наголосив, що перед цим потрібно узгодити підсумки можливих рішень на вищому рівні.

"Без ретельної підготовки ми вважаємо, що такий саміт не приніс би необхідних результатів, а навпаки, дав би якийсь неправильний сигнал. Тобто саміт заради саміту не потрібен, а потрібні конкретні результати із реалізації Мінських угод", – пояснив він.

За словами Ушакова, російська сторона готова до саміту, але залежно від вищезазначених рішень.

Він також заявив, що в Кремлі стурбовані "спробами певних українських сил саботувати застосування "формули Штайнмаєра".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров сказав, що Київ вимагає скликати саміт у "нормандському форматі" для перегляду попередніх домовленостей Путіна і Зеленського.

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Теми
Війна на Донбасі Мирні переговори в Мінську мінські домовленості
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Росія
Теги
Новини Росії нормандський формат
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Santi Amonito
Santi Amonito
Общаться с чертом лысым - х*йлом заканчивается для собеседника одним - быть измазанным ка/цапским серным го*ном и очевидно зЭ это уже понял. Так и в Библии сказано: "... связавшись с чертом лысым чревато забвением." "Юхо-восточный" овощ уже за это поплатился.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Рагули, Путин уже приготовил крышку для кастрюли. Готовьтесь к встрече ...
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Григорьев Григорий, пусть снимают шаровары и мажут очко вазелином
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Н Олег
Н Олег
наше слово крепче гороху -- сказано -- выполните предыдущую договорённость президентов (правда, тогда xp'як подписался) о разведении в 3-х пунктах -- будет что обсудить на новой встрече... юлить не удасца...
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