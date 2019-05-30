Зустріч Путіна і Трампа: озвучене головне питання по Україні

Президент Росії Володимир Путін і лідер США Дональд Трамп обговорять питання полонених українських моряків на зустрічі у червні.
Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер у ході виступу у Фонді Карнегі у Вашингтоні. "У грудні минулого року планувалася зустріч президентів Трампа і Путіна в Аргентині. Вона була скасована через те, що за тиждень до того Росія атакувала український флот, захопила кораблі і взяла у полон моряків, перемістивши їх на свою територію. Зустріч була скасована. Я думаю, це було правильно", – цитує його " 112 Україна ".
Відзначається, що США наполягають на звільненні моряків.
Дональд Трамп і Володимир Путін
"Дії Росії не відповідають міжнародному праву, у них немає підстав надалі утримувати моряків", – сказав Волкер.
За його словами, це питання залишається на порядку денному відносин США і Росії і буде обговорюватися на запланованій на червень зустрічі президентів.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, троє моряків отримали поранення. Пізніше вони визнали себе військовополоненими.
Україна звернулася в Міжнародний трибунал ООН із морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня суд постановив негайно звільнити українців і три захоплених кораблі.
Але прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не збирається звільняти моряків і його позиція залишиться незмінною до рішення суду в Росії.
27 травня Мосміськсуд розглянув останні вісім апеляційних скарг і не задовольнив їх. Усіх моряків залишили під вартою до 24 і 26 липня.
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