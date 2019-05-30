Зустріч Путіна і Трампа: озвучене головне питання по Україні

Президент Росії Володимир Путін і лідер США Дональд Трамп обговорять питання полонених українських моряків на зустрічі у червні.

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер у ході виступу у Фонді Карнегі у Вашингтоні. "У грудні минулого року планувалася зустріч президентів Трампа і Путіна в Аргентині. Вона була скасована через те, що за тиждень до того Росія атакувала український флот, захопила кораблі і взяла у полон моряків, перемістивши їх на свою територію. Зустріч була скасована. Я думаю, це було правильно", – цитує його " 112 Україна ".

Відзначається, що США наполягають на звільненні моряків.

Дональд Трамп і Володимир Путін

"Дії Росії не відповідають міжнародному праву, у них немає підстав надалі утримувати моряків", – сказав Волкер.

За його словами, це питання залишається на порядку денному відносин США і Росії і буде обговорюватися на запланованій на червень зустрічі президентів.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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