Зустріч глав МЗС "нормандської четвірки": про що домовилися у Берліні

Зустріч глав МЗС Франції, Німеччини, України та Росії тривала 4,5 години у Берліні. Міністри узгодили позиції по низці питань.

Так, перші за 16 місяців переговори проходили у закритому для преси форматі, передає "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, глава МЗС Франції Жан-Ів ле Дріан зазначив, що на зустрічі йшлося про необхідність домогтися миру, після чого працювати над механізмами його підтримки на Донбасі.

"Нормандська четвірка"

"Потрібно домогтися успіху в процесі виконання Мінських домовленостей, після чого можна розглядати операцію з підтримання миру. Ми готові працювати над параметрами можливої ​​місії ООН на сході України, коли це дозволить реалізація Мінських домовленостей", - заявив міністр.

Глава МЗС ФРН Хайко Маас заявив, що міністри домовилися про низку заходів щодо забезпечення режиму припинення вогню на сході України.

"До цього відноситься висновок важких озброєнь, військових і розмінування територій... Ми також обговорили дії в гуманітарній сфері, які забезпечать потреби людей, до цього відноситься і обмін військовополоненими", - сказав він.

За словами Мааса, сторони домовилися і далі проводити консультації експертів "Нормандське четвірки" за "формулою Штайнмайера".

Також він прокоментував введення миротворців на Донбас.

"Що стосується умов присутності місії ООН на сході України, то ми доручили нашим політдиректорам провести подальші консультації з цих питань протягом наступного тижня", - сказав глава МЗС ФРН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Петро Порошенко доручив Павлу Климкіну підняти на переговорах питання політв'язнів в Росії і окупованому Криму.