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/Світ

"Зупиніть цю бійню!" Трамп зробив грізне попередження Путіну

3.3тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп закликав Росію, Сирію та Іран припинити бомбардування сирійської провінції Ідліб.

Грізне звернення він залишив у своєму Twitter. За його словами, до нього "дійшли чутки" про те, що Росія, Сирія та Іран бомблять Ідліб і "без розбору вбивають" мирних жителів.

"Світ стежить за цією бійнею. Яка мета, що це дасть вам? Зупиніться!" — закликав американський лідер.

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Дональд Трамп і Володимир Путін

Дональд Трамп і Володимир Путін

Нагадаємо, 11 травня поточного року, наприклад, повітряно-космічні сили (ВКС) Росії штурмували сирійське місто Кобань, розташоване на північному сході провінції Латакія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що влада Росії приховує реальні втрати своїх військових у Сирії, зокрема, кількість і дати смертей найманців ПВК "Вагнер" у бою під містом Дейр-ез-Зор у лютому 2018 року.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
США
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А в какой части ....грозное прелупреждение????Ау...Обозреватель...Ты где узырил его???))
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Putin Serjio
Putin Serjio
Сидоров Андрей, на Украине цже обосрались от страха
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