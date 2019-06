"Зупиніть цю бійню!" Трамп зробив грізне попередження Путіну

Президент США Дональд Трамп закликав Росію, Сирію та Іран припинити бомбардування сирійської провінції Ідліб.

Грізне звернення він залишив у своєму Twitter. За його словами, до нього "дійшли чутки" про те, що Росія, Сирія та Іран бомблять Ідліб і "без розбору вбивають" мирних жителів.

"Світ стежить за цією бійнею. Яка мета, що це дасть вам? Зупиніться!" — закликав американський лідер.

Нагадаємо, 11 травня поточного року, наприклад, повітряно-космічні сили (ВКС) Росії штурмували сирійське місто Кобань, розташоване на північному сході провінції Латакія.

Hearing word that Russia, Syria and, to a lesser extent, Iran, are bombing the hell out of Idlib Province in Syria, and indiscriminately killing many innocent civilians. The World is watching this butchery. What is the purpose, what will it get you? STOP!