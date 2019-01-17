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''Зуби обламаєте!'' Українець красиво відповів на погрози Ради Федерації РФ

1.5тЧитати матеріал російською

Український громадський діяч Вадим Трюхан яскраво поставив на місце члена Ради Федерації Росії Олега Морозова, який дозволив собі погрожувати Україні втратою державності.

Суперечка між ними сталася в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1". Приводом для неї стала заява позафракційного народного депутата, колишнього лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша про можливий військовий спосіб повернення Донбасу Україні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вадим Трюхан

Вадим Трюхан

Скріншот відео

"Якщо ви підете за сценарієм, за яким вас веде пан Ярош, я не заздрю сучасній Україні. Мені дуже шкода, якщо цей сценарій відбудеться. Але це дійсно буде кінцем української державності!" — нахабно висловився Морозов.

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Олег Морозов

Олег Морозов

РБК

Однак Трюхан тут же припинив агресивні випади представника російської влади і жорстко відповів йому. "А зуби не обламаєте, пане Морозов? Зуби обламаєте об Україну!" — вгамував українець опонента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Морозов зганьбився заявою про те, що боротьба України за помісну церкву і за захист своєї мови нібито неодмінно закінчиться розвалом держави. Він загрозливо зазначив, що країна знову наступає на "бомбу", яка позбавила її Криму і частини Донбасу.

Також він стверджував, що Росія сприймає Україну не як окрему незалежну державу, а як історичний проект і частину своєї долі, від якої вона не має наміру відмовлятися.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасіросійська пропаганда
Особа
Вадим Трюхан
Місце
Росія
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