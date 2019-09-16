"Зрушень немає": Захарова огризнулася з приводу потепління між Україною і Росією

Скандальна речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що сумнівається в потеплінні відносин її країни та України.

Таку позицію вона озвучила в інтерв'ю пропагандистському Telegram-каналу "Розстрига". "Я не впевнена, що намітилися позитивні зрушення", – сказала офіційна представниця зовнішньополітичного відомства країни-агресора.

Також вона підкреслила, що обмін полоненими не варто трактувати як крок до примирення між ворогуючими сторонами. За словами Захарової, це є свідченням лише того, що "за наявності політичної волі можна долати навіть непереборні проблеми".

Марія Захарова Скріншот відео

Підсумовуючи це питання, Захарова також їдко прокоментувала призначення нового міністра закордонних справ України Вадима Пристайка.

"Я не впевнена, що намітилися позитивні зрушення. Тобто взагалі нічого немає. Тому мені тут вам привести як приклад позитиву нічого. Звичайно, контакти здійснюються, але кардинальних зрушень у зв'язку зі зміною персоналій у МЗС України не відбулося. Все те ж саме", – висловилася речниця МЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС України Пристайко заявив, що нібито бачить певне потепління у відносинах із Росією. За його словами, президент України Володимир Зеленський намагається це використати.

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