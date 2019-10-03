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3 жовтня • оновлено в 07:57
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"Зрушень немає!" Угорщина висунула Україні новий ультиматум через мову

2.4т Читати матеріал російською

Будапешт не помітив позитивних зрушень у мовній політиці України, всі обіцянки Києва виправити ситуацію залишаються тільки на словах.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю "Известиям". За його словами, Україна нібито поки не зробила реальних кроків.

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Петер Сійярто

Петер Сійярто

ТАСС

"Ми були б щасливі, якби слова українців підкріплювалися ще й практичним змістом. Якщо цього не станеться, ми будемо змушені перейти до розгляду подальших заходів", – говорить він.

І додає: "Сподіваюся, ми все-таки зможемо запустити змістовний діалог з Києвом. І, сподіваюся, українська влада внесе необхідні зміни в закон про мову".

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Мовний скандал
Особа
Петер Сійярто
Тег
претензії Угорщини
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Нет времени на такие мелочи,сделаем когда у них будут украинские школы и язык
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Артеллерист Моня, сделаете так, как вам хозяева укажут, селюк. От ваших хотелок ничего не зависит.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Нашли от кого ждать каких то сдвигов) у селюков может быть только один сдвиг, это сдвиг по фазе
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
#висьмирснами #насждутвивропе
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