"Зрушень немає!" Угорщина висунула Україні новий ультиматум через мову

Будапешт не помітив позитивних зрушень у мовній політиці України, всі обіцянки Києва виправити ситуацію залишаються тільки на словах.
Таку заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю "Известиям". За його словами, Україна нібито поки не зробила реальних кроків.
Петер Сійярто
ТАСС
"Ми були б щасливі, якби слова українців підкріплювалися ще й практичним змістом. Якщо цього не станеться, ми будемо змушені перейти до розгляду подальших заходів", – говорить він.
І додає: "Сподіваюся, ми все-таки зможемо запустити змістовний діалог з Києвом. І, сподіваюся, українська влада внесе необхідні зміни в закон про мову".
Як писав OBOZREVATEL:
Угорщина звинуватила Україну в "грубій атаці" на національні меншини і "ударі в спину" європейським країнам у зв'язку з положеннями мовної статті Закону України "Про освіту", ухваленого Верховною Радою 5 вересня 2017 року.
При цьому в грудні 2017 року Венеційська комісія опублікувала висновки щодо резонансного закону. Вона не підтримала ультиматуми, висунуті Україні Угорщиною.
У лютому Угорщина заблокувала комісію Україна-НАТО. Такі дії країна застосовувала кілька разів.
22 червня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про досягнутий прогрес в переговорах щодо мови освіти в Україні і запевнив, що Угорщина не буде повністю відмовлятися від нині чинної редакції мовної норми закону.
Але пізніше Сійярто заявив, що Угорщина буде блокувати будь-яке рішення НАТО щодо України.
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