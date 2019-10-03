"Зрушень немає!" Угорщина висунула Україні новий ультиматум через мову

Будапешт не помітив позитивних зрушень у мовній політиці України, всі обіцянки Києва виправити ситуацію залишаються тільки на словах.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю "Известиям". За його словами, Україна нібито поки не зробила реальних кроків.

Петер Сійярто ТАСС

"Ми були б щасливі, якби слова українців підкріплювалися ще й практичним змістом. Якщо цього не станеться, ми будемо змушені перейти до розгляду подальших заходів", – говорить він.

І додає: "Сподіваюся, ми все-таки зможемо запустити змістовний діалог з Києвом. І, сподіваюся, українська влада внесе необхідні зміни в закон про мову".

Як писав OBOZREVATEL:

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