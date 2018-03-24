"Зруйнувала надії": у Росії з'явився новий ворог на Близькому Сході

Колишній керівник головного курдського політичного руху в Сирії "Демократичний союз" Салех Муслім розкритикував Росію за позицію до турецької операції в Афріні.

На його думку, відсутність "зеленого світла" від Кремля Анкарі зробила б не спроможною операцію на півночі Сирії. Про це повідомляє іракське агентство "Аш-Шафаак".

Після прес-конференції в Стокгольмі Муслім зазначив, що Туреччина не могла досягти успіху без Росії.

"Росія зруйнувала наші надії, тому що були деякі зобов'язання, пов'язані з її присутністю в Сирії. Вони обіцяли, що захищатимуть сирійську територію", - сказав екс-лідер партії.

Як повідомляв "Обозреватель", Генеральний штаб Туреччини офіційно оголосив про початок операції "Оливкова гілка" проти курдських формувань в сирійському Афріні 20 січня.

22 січня головнокомандувач курдськими загонами звинуватив Росію в зраді за те, що вона не відмовила Туреччину від нападу.