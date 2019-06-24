Зрадять Україну? Стартує сесія щодо повернення Росії в ПАРЄ

У Страсбурзі у понеділок, 24 червня, стартує літня сесія ПАРЄ, на якій можуть прийняти рішення, яке призведе до повернення російської делегації без виконання будь-яких умов.

Так, головним питанням порядку денного сесії є проект резолюції, яка може змінити правила організації про введення санкцій відносно делегацій, пише "Європравда".

Відзначається, що цим документом пропонується виключити можливість позбавляти національні делегації права голосу, виступати, а також права бути представленим в асамблеї і її органах.

ПАРЄ censor.net.ua

У разі прийняття документа в запропонованій редакції, російська делегація уникне відновлення санкцій, введених проти неї у відповідь на агресію проти України і окупацію Криму.

Глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв анонсував надзвичайно важкий день. За його словами, цього Україні доведеться протистояти не тільки Москві, але і керівництву Ради Європи, Франції та Німеччини.

"Тому результат непередбачуваний, не дивлячись на всю нашу готовність дати серйозний бій. Будемо робити все можливе у цих умовах", – попередив він.

Напередодні керівництво нідерландського фонду Stichting Vliegramp MH17, який створили для допомоги родичам жертв аварії Boeing-777 над Донбасом, попросило висунути Росії ультиматум щодо повернення в ПАРЄ.

Нагадаємо, у квітні 2014 року ПАРЄ ввела санкції проти РФ, позбавивши росіян права голосу. Тому російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ.

Крім того, Росія припинила платити внески у бюджет організації. На сьогодні чистий борг Росії перед Радою Європи становить 66 млн євро, а до 30 червня країна повинна внести дві третини свого членського внеску, який для РФ складає 22 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

17 травня комітет міністрів Ради Європи підтримав позицію, що всі країни-члени, в тому числі Росія, повинні голосувати на виборах нового генсека в червні. Україна голосувала проти цього рішення і вважає його ганебним і спірним.

У свою чергу, глава делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв заявив, що зміна регламенту Ради Європи заради Росії призведе до підриву довіри до організації та можливої кризи в ній.

3 червня регламентний комітет ПАРЄ схвалила резолюцію, яка може змінити правила організації про введення санкцій відносно делегацій і посприяти поверненню Росії.

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