Зрадив Путіна? Стало відомо про таємне прохання Лукашенка до Трампа

Президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив у США допомоги в захисті від тиску Росії.

Це трапилося під час візиту радника лідера США Дональда Трампа з національної безпеки Джона Болтона, передає в телеграм-каналі "НЕЗИГАРЬ".

Лукашенко наголосив на ключовій ролі США в "стримуванні політики Росії в регіоні", зазначивши, що Білорусь готова купувати у Штатів нафту і газ.

Лукашенко запросив у уряду США $15 млрд, а натомість обіцяв заморозити членство в інтеграційних проектах. Також обговорювалося скасування санкцій проти членів сім'ї президента.

Повідомляється, що Лукашенко навіть пообіцяв американцям провести в Білорусі чесні вибори в парламент, і запросив Трампа приїхати до Мінська.

Наостанок голова Білорусі подарував Болтону коробку шоколаду без цукру.

Лукашенко і Болтон РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Білорусі раптово відмовився відвідати Польщу на 80-ту річницю початку Другої світової війни, тому що туди не запросили Путіна.

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