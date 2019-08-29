Зрадив Путіна? Стало відомо про таємне прохання Лукашенка до Трампа

Президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив у США допомоги в захисті від тиску Росії.
Це трапилося під час візиту радника лідера США Дональда Трампа з національної безпеки Джона Болтона, передає в телеграм-каналі "НЕЗИГАРЬ".
Лукашенко наголосив на ключовій ролі США в "стримуванні політики Росії в регіоні", зазначивши, що Білорусь готова купувати у Штатів нафту і газ.
Лукашенко запросив у уряду США $15 млрд, а натомість обіцяв заморозити членство в інтеграційних проектах. Також обговорювалося скасування санкцій проти членів сім'ї президента.
Повідомляється, що Лукашенко навіть пообіцяв американцям провести в Білорусі чесні вибори в парламент, і запросив Трампа приїхати до Мінська.
Наостанок голова Білорусі подарував Болтону коробку шоколаду без цукру.
Лукашенко і Болтон
РІА Новини
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Білорусі раптово відмовився відвідати Польщу на 80-ту річницю початку Другої світової війни, тому що туди не запросили Путіна.
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