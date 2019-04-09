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"Зрада скасовується": в ПАРЄ раптово передумали повертати Росію

2.4тЧитати матеріал російською

Парламентська Асамблея Ради Європи відмовилася змінити процедуру застосування санкцій, що дозволило б Росії повернутися до її складу.

Про це повідомив у Facebook народний депутат (позафракційний) і член української делегації Борислав Береза. За його словами, всі країни підтримали більш компромісні переговори.

"Зрада скасовується. У ПАРЄ змінили підхід до доповіді Кокса і підійшли до більш коректного формулювання регламентних процедур. Тепер за допомогою поправок доповідь змінюють із метою фактичного посилення повноважень Асамблеї. Перейшли до конструктивного діалогу", – написав він.

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ПАРЄ

InfoResist

За словами Берези, позиція проросійських лобістів із Німеччини та Нідерландів не змінилася. Однак вони, розуміючи, що це може призвести до розколу в ПАРЄ, розглядають компромісні рішення.

"Дуже велика кількість депутатів ПАРЄ зараз в очікуванні, як буде виглядати репорт. Тому що там є деякі положення, за які ніхто не готовий проголосувати. Депутати готові послухати дебати, але не готові голосувати за репорт, який позбавляє повноважень Асамблею", – наголосив він у коментарі "Прямому".

Він також зазначив, що, незважаючи на санкції, Росія намагатиметься повернутися в ПАРЄ, не виконуючи при цьому резолюцію Асамблеї.

"У ПАРЄ вирішують майбутнє санкцій. І ті ж санкції, які тут накладають на російську делегацію – вони переводяться і далі. Для росіян тут головне лобіювати свої інтереси. Саме ПАРЄ вирішує питання санкцій у перспективі. І тут вони намагаються через лобістів вирішити свої питання", – додав Береза.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лобісти Росії з Німеччини накинулися на українську делегацію в ПАРЄ.

Пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва заявила, що в скандалі винні українці, а Асамблея нібито просить Росію повернутися до її складу.

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Особа
Борислав Береза
Місце
Росія
Тег
ПАРЄ
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Цапьё, а-у, шо блдь, не долго музыка играла, скотов таки в цивильное общество не пускают...
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andrei andrei
andrei andrei
UaDonetsk Umka, Не сцы, тумка. Все будет заипись - хохлов, как обычно, пошлют нах.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Это не береза, это дуб. Он сам понял, что сказал?
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andrei andrei
andrei andrei
Бляхер смешон:-)
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