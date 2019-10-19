"Зовсім крихітки": в Росії заживо згоріли п'ятеро дітей

У Ярославській області Росії під час пожежі житлового будинку в місті Ростов загинули п'ять дітей.

Про це повідомляє КП. Всього вогонь забрав життя семи осіб, ще три людини постраждали.

kp.ru

Вранці 19 жовтня в Ростові Ярославської області почалася пожежа в багатоквартирному будинку №13 на вулиці Ленінській. До гасіння пожежі залучили п'ять машин рятувальників.

Місце події kp.ru

З полум'ям на площі 600 квадратних метрів боролися 16 осіб. Загасити його вдалося лише о 7:20.

За даними видання, вогонь забрав життя семи осіб. Серед них п'ятеро дітей.

Місце події kp.ru

"Двоє дітей – зовсім крихти. Їх на вулицю витягли, а врятувати не змогли. Одному, може, два, іншому – чотири роки дитинці. Маму, здається, в лікарню відвезли", – розповіла Жанна Костирева, чия дочка стала свідком трагедії

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Києві сталася масштабна пожежа в житловому будинку.

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