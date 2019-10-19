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21 жовтня • оновлено в 13:37
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"Зовсім крихітки": в Росії заживо згоріли п'ятеро дітей

4.7т Читати матеріал російською

У Ярославській області Росії під час пожежі житлового будинку в місті Ростов загинули п'ять дітей.

Про це повідомляє КП. Всього вогонь забрав життя семи осіб, ще три людини постраждали.

"Зовсім крихітки": в Росії заживо згоріли п'ятеро дітей

kp.ru

Новини
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Вранці 19 жовтня в Ростові Ярославської області почалася пожежа в багатоквартирному будинку №13 на вулиці Ленінській. До гасіння пожежі залучили п'ять машин рятувальників.

Місце події

Місце події

kp.ru

З полум'ям на площі 600 квадратних метрів боролися 16 осіб. Загасити його вдалося лише о 7:20.

За даними видання, вогонь забрав життя семи осіб. Серед них п'ятеро дітей.

Місце події

Місце події

kp.ru

"Двоє дітей – зовсім крихти. Їх на вулицю витягли, а врятувати не змогли. Одному, може, два, іншому – чотири роки дитинці. Маму, здається, в лікарню відвезли", – розповіла Жанна Костирева, чия дочка стала свідком трагедії

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Києві сталася масштабна пожежа в житловому будинку.

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Місце
Росія
Теги
пожежа діти
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Раз в две неделе в России стабильно сгорает одна многодетная семья. Как правило это связано с тем, что такие семьи в большей части все же несколько асоциальны. Они бедны, не смотря на все пособия, так как пьют и гуляют родители, оставляя детей без присмотра, экономят на обогреве, пользуясь самодельными обогревателями, которые плавят проводку.
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Данилов Андрей, а вам то че - сел в хату из гумна и сидишь доволен... гребаная вырусь - ты раз предал кровь родную то уж иди до конца - фамилию смени предательское ипло
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Обугленные мальчики Пу)))
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Сафиуллин Дамир, лучше бы ты сдох мразь - никто бы и не вспомнил
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
не люблю комментировать такие новости, но реально тяжко, когда гибнут безгрешные детки((((
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