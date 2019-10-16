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16 жовтня • оновлено в 06:35
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Зносять паркани і кидаються сміттям: протести у Барселоні переросли у заворушення. Фоторепортаж

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У Барселоні (Каталонія, Іспанія) 15 жовтня градус протестів небезпечно підвищився. Під час акцій у цей день постраждали 70 осіб.

Так, демонстрація у центрі міста проти вироків лідерами каталонських сепаратистів переросла у масові заворушення: учасники протесту підпалюють сміттєві баки і кидають у поліцейських яйця і петарди, повідомляє El Pais на сторінці в Facebook.

Протести у Барселоні

Протести у Барселоні

"Група провокаторів із закритими обличчями, які ініціюють насильницькі дії, помічена поліцією у районі скупчення людей у районі Ашямпля. Поліція закликала не наближатися до району вулиць Майорка, Валенсія і вулиці Пау Кларіс", – розповіли в поліції Каталонії в Twitter.

Демонстранти кидають у поліцейських різними предметами. Вони також намагаються прорватися до будівель представництв іспанського уряду.

Протести у Барселоні

Протести у Барселоні

Протести у Барселоні

Протести у Барселоні

Протести у Барселоні

Протести у Барселоні

Протести у Барселоні

Протести у Барселоні

Протести у Барселоні

Протести у Барселоні

Протести у Барселоні

Протести у Барселоні

Протести у Барселоні

Протести у Барселоні

Нагадаємо, Верховний суд Іспанії 14 жовтня виписав новий міжнародний ордер на арешт колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 131 людина постраждала в результаті заворушень, що охопили Барселону 14 жовтня. Троє були затримані.

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Місце
Іспанія Барселона
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