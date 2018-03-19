Знищення ПВК "Вагнера" ​​в Сирії: найманці почали безслідно зникати

Родичі заявили про зникнення двох жителів Свердловської області, учасників ПВК "Вагнера" ​​після того, як вони оприлюднили інформацію про загиблих "вагнеровців" під час бою в Сирії.

За інформацією видання Znak.com, Микола Хитьов і Ігор Швецов з селища Кедрове були затримані так званою службою безпеки ПВК "Вагнер".

Після того, як інформація про втрати "вагнеровців" в Сирії була оприлюднена, додому вони не повернулися.

"Хлопці повернулися, а Ігоря так ніхто і не бачив. Що з ним, де він - ніхто нічого не говорить", - поділився з кореспондентом видання один із сусідів Швецова в Кедровому. Інші жителі селища також підтвердили цю інформацію - Швецова не виявилося серед бійців ПВК "Вагнера", які днями повернулися з Сирії.

За місцем проживання Хітьова також говорять, що чоловік до цих пір не повернувся.

Про затримання Хітьова і Швецова службою безпеки ПВК "Вагнера" ​​повідомив російський пропагандист і військовий оглядач Максим Калашников.

"Тепер і в самому "Вагнері" з пристрастю шукають тих, хто повідомив про загиблих і сам факт розгрому. Лютує служба безпеки ПВК, посадивши "на контейнер" кількох бійців. Мені повідомили про те, що так тримають Шведа, Циклопа і Хіта (позивні бійців)", - написав він.

Невідомою залишається доля Олександра Кіша (він же Циклоп) - колишнього жителя Луганщини, який приєднався до "вагнеровців" ще на Донбасі.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше розгром ПВК "Вагнера" в Сирії висміяли в кліпі