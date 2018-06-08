Знищення архівів у Росії: блогер спрогнозував катастрофу

Якщо Російська Федерація проживе ще кілька років як держава, відбудеться історична катастрофа.

Про можливі наслідки свідчить знищення архівних документів, як раніше повідомив директор Музею історії ГУЛАГу в Москві Роман Романов. Про це йдеться в блозі Юрія Гудименка, опублікованому на OBOZREVATEL.

"Я впевнений, що ми дуже скоро почуємо про те, що ГУЛАГ був "легким перегином", а потім про те, що ніякого ГУЛАГу там не було, там лише терористи та злочинці працювали на благо великої держави. Це ми побачимо, якщо Росія, не дай Боже, проживе ще кілька років як держава. Цього не можна оминути. Для історії як для науки, що б могла досліджувати ці історичні факти, це, звісно, катастрофа", - зазначив Гудименко.

На його думку, найбільша катастрофа для історії ще попереду, тому що Росія може знищити ще багато важливих документів.

"Я впевнений, що ми дізнаємось про те, що було знищено ще дуже багато документів. Я вважаю, що найбільше документів буде знищено саме з історії ГУЛАГу, з історії співпраці СРСР із Третім Рейхом та їхніми союзниками, з історії Голодомору, бо дуже багато архівів розташовано на теренах Російської Федерації. Це архіви з придушення антибільшовицьких, антиросійських виступів на території всього Радянського Союзу. Лише у Росії - у Москві, у Петербурзі, в інших містах перебувають величезні архіви, зокрема спецслужб, міліції та політичні архіви. Вони є засекреченими", - підкреслив блогер.

Він також додав, що про значну частину з них уже можна нічого не впізнати, тому що це секретна інформація, яка повністю закрита в Росії на відміну від України, яка намагається розкрити якомога більше архівів.

"Я впевнений в тому, що було і буде знищено набагато більше надважливих для історії паперів. Те, що ми бачимо зараз - це лише верхівка айсберга", - резюмував Гудименка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Романов розповів, що Росія знищує архівні облікові картки з відомостями про репресованих в СРСР.