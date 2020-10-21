Обстріли мирних жителів і російське втручання: ексклюзивний фільм про війну за Нагірний Карабах

Знімальна група OBOZREVATEL побувала в епіцентрі військового протистояння в Нагірному Карабасі, де в кінці вересня з новою силою розгорівся конфлікт між силами невизнаної Нагірно-Карабахської республіки за підтримки Вірменії і армією Азербайджану.

Документальний фільм "Друга Карабахська", автором якого стала журналістка OBOZREVATEL Христина Бондаренко, містить унікальні кадри війни на Кавказі. У ньому даються відповіді на ряд важливих питань, зокрема, про роль в конфлікті Російської Федерації, Туреччини та Франції (щоб подивитися прем'єру фільму на каналі Редакція OBOZREVATEL в YouTube, проскрольте до кінця новини).

Під час роботи над фільмом знімальна група кілька разів потрапляла під обстріл. Журналістам вдалося поспілкуватися з азербайджанськими солдатами і добровольцями, побувати в звичайній родині жителів Нагірного Карабаху.

Як писав OBOZREVATEL, Вірменія і Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир'я, починаючи з 00:00 годин за місцевим часом, 18 жовтня. Однак того ж дня Вірменія звинуватила Азербайджан в порушенні гуманітарного перемир'я, заявивши, що противник проводив обстріли.