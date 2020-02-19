Зниклий пес повернувся додому через 14 років: зустріч із господарем зворушила мережу

У Х'юстоні (США) йоркширський тер'єр, який зник майже 14 років тому, раптово повернувся додому і став місцевим героєм.

Зустріч господарів із домашнім улюбленцем зняли на відео, після чого цю зворушливу історію підхопили новинні ресурси. Детальніше повідомляє ABC 13 News (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами американця Аарона Вебстера, колись він вирішив подарувати дружині собаку. І незважаючи на любов до великих псів, чомусь вибрав йоркширського тер'єра, якого назвали Ремінгтон.

Йоркширський тер'єр повернувся додому через 14 років

"Йому вдалося заслужити мою повагу, коли він з'явився на порозі будинку зі змією в пащі. Пес був не промах", – згадав чоловік.

Однак якось у 2006 році Аарон випустив цуценя на прогулянку, і те раптово зникло. Господарі були впевнені, що його вкрали.

Ремінгтон повернувся додому через 14 років abc13.com

"Думали, можливо, на цуценя напав яструб, але він зміг відбитися і втекти. Ми вже ніколи не дізнаємося, як все було насправді", – сказав американець.

Ремінгтон повернувся додому через 14 років abc13.com

Подружжя не сподівалося на повернення пса в сім'ю, але через 14 років після того їм зателефонували з притулку для бездомних тварин, повідомивши, що їхній чотирилапий друг знайшовся.

Господарі підкреслили, що за цей час Ремінгтон постраждав від різних хвороб: він сильно схуд, втратив зір і зуби.

Водночас за час відсутності домашнього улюбленця, у подружжя народилося троє дітей і з'явилася ще одна собака, але все ж вони забрали Ремінгтона додому.

Ремінгтон повернувся додому через 14 років abc13.com

Ремінгтон повернувся додому через 14 років abc13.com

Ремінгтон повернувся додому через 14 років abc13.com

Ремінгтон повернувся додому через 14 років abc13.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у європейський День кота 17 лютого українські військові поділилися милими фото з домашніми улюбленцями, назвавши їх "маленькими бойовими побратимами", яких гвардійці захищають і оберігають в ООС.

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