"Знаю, що роблю!" Трамп пояснив мету переговорів з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що проводив переговори з лідерами Росії Володимиром Путіним і КНДР Кім Чен Ином тому, що це було його прямим обов'язком.

На своїй сторінці в Twitter Трамп опублікував відеозвернення, в якому підкреслив, що в результаті ці зустрічі можуть принести багато користі.

"Багато хто мене питає, навіщо я взагалі зустрічаюся з лідерами інших країн, навіщо витрачати час на це? Насправді це дуже важливо. Якщо ти президент, то зобов'язаний зустрічатися з іншими лідерами. Тобі нема чого втрачати, але зате ти можеш багато чого придбати. Зустрічатися з лідерами інших країн - добре, в цьому немає нічого поганого. Результати будуть тільки позитивні, особливо якщо президент знає, що робить", - сказав Трамп.

Лідер США, кажучи про переговори з Путіним і Кім Чен Ином, зазначив, що багато питань, які обговорювалися на зустрічах з ними, вже вирішені.

"Згадайте, що сталося в Сінгапурі, що сталося з Кім Чем Ином і все, чого ми добилися. Ніяких ракет, ніякої ядерної зброї... У нас була чудова зустріч з президентом Путіним, ми багато чого досягли", - додав Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня в Сінгапурі відбувся історичний саміт глав КНДР і США. За результатами зустрічі було підписано угоду, основні пункти з якої потрапили в мережу.

16 липня в Гельсінкі Трамп зустрівся Путіним, після чого лідери дали спільну прес-конференцію. Трамп назвав зустріч проривом у відносинах з РФ, проте багато хто в у США розкритикував його виступ.