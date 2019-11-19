Знайти і знищити: Росія стягнула до Чорного моря кораблі та авіацію

Росія розпочала масштабні військові навчання у Чорному морі, в яких задіяні 10 кораблів і авіація.

Як повідомляє пресслужба російського флоту, "екіпажі кораблів виконають ракетні та артилерійські стрільби, знищать підводний човен, виявлять і завдадуть удару в ціль на березі, а також практикуватимуться у відбиванні повітряних атак".

У маневрах задіяні кораблі, що базуються у Севастополі і Новоросійську, фрегат "Адмірал Ессен", "Волочек", великий десантний корабель "Азов", малий ракетний корабель "Вишній Волочек". Крім того, у навчаннях візьмуть участь допоміжні судна і тральники "Турбиніст", "Ковровець". У ході навчань також задіють винищувачі Су-30СМ.

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Росія проводить навчання у Чорному морі "ДТ"

Як відомо, за п'ять років анексії Криму кількість кораблів Чорноморського флоту Россії зросла з 34 до 49, зокрема підводних човнів – з одного до семи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військові катери "Кременчук" і "Лубни" патрулюють Азовське море і успішно стримують росіян від агресії.

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