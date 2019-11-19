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19 листопада • оновлено в 11:28
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Знайти і знищити: Росія стягнула до Чорного моря кораблі та авіацію

2.6т
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Росія розпочала масштабні військові навчання у Чорному морі, в яких задіяні 10 кораблів і авіація.

Як повідомляє пресслужба російського флоту, "екіпажі кораблів виконають ракетні та артилерійські стрільби, знищать підводний човен, виявлять і завдадуть удару в ціль на березі, а також практикуватимуться у відбиванні повітряних атак".

У маневрах задіяні кораблі, що базуються у Севастополі і Новоросійську, фрегат "Адмірал Ессен", "Волочек", великий десантний корабель "Азов", малий ракетний корабель "Вишній Волочек". Крім того, у навчаннях візьмуть участь допоміжні судна і тральники "Турбиніст", "Ковровець". У ході навчань також задіють винищувачі Су-30СМ.

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Росія проводить навчання у Чорному морі

"ДТ"

Як відомо, за п'ять років анексії Криму кількість кораблів Чорноморського флоту Россії зросла з 34 до 49, зокрема підводних човнів – з одного до семи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військові катери "Кременчук" і "Лубни" патрулюють Азовське море і успішно стримують росіян від агресії.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
надо в стиле помойки обоза заголовок сделать,паника в Украине и за учений российской армии ))
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К Денис
К Денис
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные катера "Кременчуг" и "Лубны" патрулируют Азовское море и успешно сдерживают россиян от открытой агрессии... Огонь.. Браво!!! Бис!! День сделан!!
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Не, ну уж если там рядом "Кременчуг" и "Лубны" то нечего бояться)
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