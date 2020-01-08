В Ірані впав літак МАУ: на борту було 15 українців. Усі деталі

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

Як повідомляє агентство Tasnim., літак прямував до Києва. ЗМІ уточнюють, що Boeing 737 зазнав аварії через технічні проблем біля тегеранського міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні.

Що відомо:

Марка літака, що розбився – Boeing 737-800. Він летів за маршрутом: Тегеран – Київ.

ЗМІ назвали три попередні версії катастрофи: технічна несправність і випадкове потрапляння ракет, зіткнення з безпілотником США.

Політ тривав 12 хвилин, після чого борт упав поблизу аеропорту Тегерана.

Після падіння літака спалахнула пожежа. Швидше за все, ніхто не вижив.

Це – найбільша авіакатастрофа з українським літаком за всю історію незалежної України. Востаннє аварія такого масштабу трапилася 17 грудня 1997 року. Тоді, під Салоніками загинули всі 66 пасажирів і 8 членів екіпажу українського літака.

Boeing 737 Ілюстрація

Інформацію про подію підтвердив глава аеропорту – він заявив, що літак розбився незабаром після зльоту.

Відомо, що борт літав менше чотирьох років. Перший політ він здійснив у червні 2016 року. У той же час, київський аеропорт поки не володіє інформацією про можливе катастрофі борту біля Тегерана, як і раніше очікує його близько 08:00.

OBOZREVATEL стежить онлайн за тим, що відбувається:

8:09 – Глава управління НС Ірану повідомив, що тіла загиблих були направлені на експертизу ДНК. За його даними, більшість пасажирів були іранцями.

8:00 – У Тегеран в екстреному порядку направили делегацію з українського Міністерства з надзвичайних ситуацій.

7:39 – В аеропорту "Бориспіль" на табло з'явилася інформація про те, що рейс скасували.

РИА Новости

7:35 – Рятувальники виявили чорний ящик літака, що розбився в Тегерані, передає іранське ТБ.

7:32 – У посольстві України в Ірані повідомили, що остаточних списків загиблих поки немає, їх встановлюють.

В Ірані впав український літак

7:27 – Департамент консульської служби МЗС України підтвердив загибель всіх пасажирів і членів екіпажу.

7:22 – ЗМІ показали нові кадри з місця катастрофи українського літака.

В Ірані впав український літак

В Ірані впав український літак

07:16 – З'явилися перші фото лайнера, що розбився.

РИА Новости

РИА Новости

РИА Новости

7:14 – У ЗМІ озвучили версію про те, що катастрофа пов'язана з останніми подіями в Тегерані – літак могли збити іранською системою ППО. Підтверджень такої інформації немає.

6:55 – Уламки лайнера продовжили горіти. Пожежники приступили до гасіння вогню.

6:50 – ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули. Рятувальники не виявили слідів тих, хто міг вижити, на місці катастрофи.

6:22 – За даними "РИА Новости", на борту літака було 180, а 167 пасажирів.

6:20 – З'явилося перше відео падіння українського лайнера в Ірані.

6:18 – За даними Flight Radar, український рейс PS752 вилетів sз Тегерана j 4.42 ранку (за київським часом) і перестав передавати дані в 4.44.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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