В Ірані впав літак МАУ: на борту було 15 українців. Усі деталі

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Як повідомляє агентство Tasnim., літак прямував до Києва. ЗМІ уточнюють, що Boeing 737 зазнав аварії через технічні проблем біля тегеранського міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні.
Що відомо:
Марка літака, що розбився – Boeing 737-800. Він летів за маршрутом: Тегеран – Київ.
ЗМІ назвали три попередні версії катастрофи: технічна несправність і випадкове потрапляння ракет, зіткнення з безпілотником США.
Політ тривав 12 хвилин, після чого борт упав поблизу аеропорту Тегерана.
Після падіння літака спалахнула пожежа. Швидше за все, ніхто не вижив.
Це – найбільша авіакатастрофа з українським літаком за всю історію незалежної України. Востаннє аварія такого масштабу трапилася 17 грудня 1997 року. Тоді, під Салоніками загинули всі 66 пасажирів і 8 членів екіпажу українського літака.
Boeing 737
Ілюстрація
Інформацію про подію підтвердив глава аеропорту – він заявив, що літак розбився незабаром після зльоту.
Відомо, що борт літав менше чотирьох років. Перший політ він здійснив у червні 2016 року. У той же час, київський аеропорт поки не володіє інформацією про можливе катастрофі борту біля Тегерана, як і раніше очікує його близько 08:00.
OBOZREVATEL стежить онлайн за тим, що відбувається:
8:09 – Глава управління НС Ірану повідомив, що тіла загиблих були направлені на експертизу ДНК. За його даними, більшість пасажирів були іранцями.
8:00 – У Тегеран в екстреному порядку направили делегацію з українського Міністерства з надзвичайних ситуацій.
7:39 – В аеропорту "Бориспіль" на табло з'явилася інформація про те, що рейс скасували.
РИА Новости
7:35 – Рятувальники виявили чорний ящик літака, що розбився в Тегерані, передає іранське ТБ.
7:32 – У посольстві України в Ірані повідомили, що остаточних списків загиблих поки немає, їх встановлюють.
В Ірані впав український літак
7:27 – Департамент консульської служби МЗС України підтвердив загибель всіх пасажирів і членів екіпажу.
7:22 – ЗМІ показали нові кадри з місця катастрофи українського літака.
В Ірані впав український літак
В Ірані впав український літак
07:16 – З'явилися перші фото лайнера, що розбився.
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
7:14 – У ЗМІ озвучили версію про те, що катастрофа пов'язана з останніми подіями в Тегерані – літак могли збити іранською системою ППО. Підтверджень такої інформації немає.
6:55 – Уламки лайнера продовжили горіти. Пожежники приступили до гасіння вогню.
6:50 – ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули. Рятувальники не виявили слідів тих, хто міг вижити, на місці катастрофи.
6:22 – За даними "РИА Новости", на борту літака було 180, а 167 пасажирів.
6:20 – З'явилося перше відео падіння українського лайнера в Ірані.
6:18 – За даними Flight Radar, український рейс PS752 вилетів sз Тегерана j 4.42 ранку (за київським часом) і перестав передавати дані в 4.44.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 8 січня Іран завдав удар балістичними ракетами по військово-повітряній базі Айн аль-Асад і в Ербілі на півночі Іраку, де розміщені американські війська. Бомбардування відбувалася двома хвилями.
На обіцянку Пентагону відповісти на атаку, в КВІР пригрозили "вдарити на цей раз в самій Америці". В Ірані також додали, що в разі бомбардування іранської земліответний удар припаде на міста Дубай (Об'єднані Арабські Емірати) і Хайфу (Ізраїль).
При цьому увечері 7 січня Збройні сили США, включаючи ракетні батареї протиповітряної оборони, по всьому Близькому Сходу були приведені в стан підвищеної готовності.
Ситуація на Близькому Сході серйозно загострилася після вбивства 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані, який був убитий в ніч на 3 січня в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак).
Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "повинні були прибрати ще багато років тому".
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.
Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.
5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала.
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