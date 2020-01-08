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8 січня • оновлено в 08:37
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Вікторія Жмайло
Вікторія Жмайло
Журналіст

В Ірані впав літак МАУ: на борту було 15 українців. Усі деталі

87.4т
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Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

Як повідомляє агентство Tasnim., літак прямував до Києва. ЗМІ уточнюють, що Boeing 737 зазнав аварії через технічні проблем біля тегеранського міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні.

Що відомо:

  • Марка літака, що розбився Boeing 737-800. Він летів за маршрутом: Тегеран Київ.

  • ЗМІ назвали три попередні версії катастрофи: технічна несправність і випадкове потрапляння ракет, зіткнення з безпілотником США.

  • Політ тривав 12 хвилин, після чого борт упав поблизу аеропорту Тегерана.

  • Після падіння літака спалахнула пожежа. Швидше за все, ніхто не вижив.

  • Ценайбільша авіакатастрофа з українським літаком за всю історію незалежної України. Востаннє аварія такого масштабу трапилася 17 грудня 1997 року. Тоді, під Салоніками загинули всі 66 пасажирів і 8 членів екіпажу українського літака.

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Boeing 737

Boeing 737

Ілюстрація

Інформацію про подію підтвердив глава аеропорту – він заявив, що літак розбився незабаром після зльоту.

Відомо, що борт літав менше чотирьох років. Перший політ він здійснив у червні 2016 року. У той же час, київський аеропорт поки не володіє інформацією про можливе катастрофі борту біля Тегерана, як і раніше очікує його близько 08:00.

OBOZREVATEL стежить онлайн за тим, що відбувається:

8:09 – Глава управління НС Ірану повідомив, що тіла загиблих були направлені на експертизу ДНК. За його даними, більшість пасажирів були іранцями.

8:00 – У Тегеран в екстреному порядку направили делегацію з українського Міністерства з надзвичайних ситуацій.

7:39 – В аеропорту "Бориспіль" на табло з'явилася інформація про те, що рейс скасували.

В Ірані впав літак МАУ: на борту було 15 українців. Усі деталі

РИА Новости

7:35 – Рятувальники виявили чорний ящик літака, що розбився в Тегерані, передає іранське ТБ.

7:32 – У посольстві України в Ірані повідомили, що остаточних списків загиблих поки немає, їх встановлюють.

В Ірані впав український літак

В Ірані впав український літак

7:27 – Департамент консульської служби МЗС України підтвердив загибель всіх пасажирів і членів екіпажу.

7:22 – ЗМІ показали нові кадри з місця катастрофи українського літака.

В Ірані впав український літак

В Ірані впав український літак

В Ірані впав український літак

В Ірані впав український літак

07:16 – З'явилися перші фото лайнера, що розбився.

В Ірані впав літак МАУ: на борту було 15 українців. Усі деталі

РИА Новости

В Ірані впав літак МАУ: на борту було 15 українців. Усі деталі

РИА Новости

РИА Новости

РИА Новости

7:14 – У ЗМІ озвучили версію про те, що катастрофа пов'язана з останніми подіями в Тегерані – літак могли збити іранською системою ППО. Підтверджень такої інформації немає.

6:55 – Уламки лайнера продовжили горіти. Пожежники приступили до гасіння вогню.

В Ірані впав літак МАУ: на борту було 15 українців. Усі деталі

6:50 – ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули. Рятувальники не виявили слідів тих, хто міг вижити, на місці катастрофи.

6:22 – За даними "РИА Новости", на борту літака було 180, а 167 пасажирів.

6:20 – З'явилося перше відео падіння українського лайнера в Ірані.

6:18 – За даними Flight Radar, український рейс PS752 вилетів sз Тегерана j 4.42 ранку (за київським часом) і перестав передавати дані в 4.44.

В Ірані впав літак МАУ: на борту було 15 українців. Усі деталі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран Тегеран
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Иранцев жалко..
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
лайнер «Боинг-737» украинской авиакомпании МАУ (Международные авиалинии Украины), следовавший рейсом из столицы Ирана в Киев, упал сразу же после взлёта в нескольких километрах к западу от главной воздушной гавани Тегерана - аэропорта Имама Хомейни. Нужно отметить, что падение Boeing737 произошло через несколько часов после того, как иранский Корпус стражей исламской революции атаковал военные базы США на иракской территории. Обращает на себя внимание тот факт, что большинство авиаперевозчиков приостановило полёты своих самолётов в воздушном пространстве Ирана и Ирака сразу же после сообщений о ракетном ударе по базам США. Но руководство украинской авиакомпании на такой шаг не пошло.===== Украинцы они такие украинцы....
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Соболезнования украинцам .
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